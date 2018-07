Rol aldığı komedi filmleriyle tanınır, hatta önceki filmi Keanu minnoş bir kediye rağmen (?) gişede iki seksen yatmışken korku-komedi türlerindeki Get Out‘la sürpriz bir gişe başarısı elde edip senaryo Oscar’ını kazanan Jordan Peele yönetmenlik kariyerine korku-gerilim filmi Us‘la devam ediyor. Peele çekimlere yakın zamanda başladı. Daha önce açıklandığı üzere filmin başrollerini Elisabeth Moss, Anna Diop, Yahya Abdul-Mateen II, Lupita Nyong’o, Winston Duke üstleniyorlar. Get Out gibi topluma değinen Us‘ın merkezinde biri siyah, diğeri beyaz iki çift yer alıyor. Konusu henüz açıklanmayan film 15 Mart 2019’da vizyona girecek.

Gelelim Ari Aster‘e. Bu yıl vizyona giren korku filmi Hereditary‘le dikkatleri çekip olumlu eleştiriler alan Aster de korku türünden şaşmayacak. Yönetmenin ikinci uzun metrajlı filminin adı açıklanmadı. Çekimlerine başlanan bu filmin başrollerini Florence Pugh, Will Poulter ve Jack Reynor üstleniyorlar. Filmin merkezinde bir çift (Pugh-Reynor) yer alacak. Bu çift, İsveç’in kırsalında yaşayan arkadaşlarına konuk olacaklar, ama tabii ki işler yolunda gitmeyecek, şiddet ve ölüme tanık olan çift hayatta kalmaya çalışacaklar. Bu film de 2019’da vizyona girecek.