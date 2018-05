Waltz With Bashir filmiyle dikkatleri çeken İsrailli yönetmen Ari Folman‘ın yeni filmi duyuruldu. Folman, The Horse Boy adını verdiği filmini kaleme alıp yönetecek. Başroller Joel Kinnaman‘la Lea Seydoux‘ya teslim edildi. Folman bu filmini Rupert Isaacson’ın dilimize At Çocuk adıyla çevrilen kitabından uyarlayacak. Isaacson bu eserinde otistik oğlunun at sayesinde ilk kez iletişim kurmaya başlamasını, buna tanık olan babanın bunun üzerine oğluyla Macaristan’a gidip bozkırlarda oğluyla birlikte at sürüp şifacıları ve şamanları araştırmasını konu alıyor. Babayı Kinnaman, anneyi Seydoux oynayacak. Folman çekimlere ekimde başlamayı planlıyor.

Kinnaman aslında bu sonbaharda Suicide Squad 2‘da oynamaya hazırlanıyordu, ama DC planını değiştirip çekimleri 2019’a erteletmişti. Kinnaman bu filmden önce Hanna dizisinde rol alacak. Aktörü bu yıl aksiyon filmi Three Seconds‘da izleyebileceğiz. Seydoux ise The Horse Boy‘dan sonra 2019’da Ildiko Enyedi’nin yeni filmi The Story of My Wife‘da rol alacak. Aktris sonbaharda Kursk filminde karşımıza çıkacak.