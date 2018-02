Veep dizisinin yaratıcısı, The Death of Stalin filminin yönetmeni Armando Iannucci’nin sıradaki filmi açıklandı. Iannucci, Charles Dickens’ın kaleme aldığı The Personal Life of David Copperfield kitabını sinemaya uyarlamaya karar verdi. Iannucci senaryoyu Simon Blackwell’le birlikte kaleme alacak. İkili daha önce In the Loop filmini yazmışlardı. Yönetmen filmin yapımcılığını da üstlenecek. Oyuncu kadrosu oluşturulmaya başlandı. Çekimlere ise haziranda başlanacak. Dilimize David Copperfield adıyla çevrilen bu eserde üvey babasının eziyetlerine maruz kalan, yatılı okulda da gün yüzü görmeyen, yatılı okuldayken annesini kaybedip yapayalnız kalan David Copperfield’ın yaşamına odaklanıyor Dickens. Iannucci’nin filmi 2019’da vizyona girecek.