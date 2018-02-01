haber BBC, Scott, Hardy ve Knight’tan Charles Dickens Uyarlamaları Şu sıralar Tom Hardy’li Taboo dizisinin 2. sezonu ve Matthew McConaughey-Anne Hathaway’li Serenity filminin post prodüksiyonuyla meşgul olan senarist-yönetmen Steven Knight, BBC için Charles Dickens’ın romanlarını uyarlayacak. Ne yazık...

izlenim Bakınız Öneriyor: In the Loop (2009) The Veep dizisiyle hakketiği üne kavuşan İngiliz Armando Ianucci politik satiri “In the Loop”, politikacılar aslında ne kadar büyük birer gerizekalı olduklarını, politik kariyelerine, kıvrak zekalı ve son derece...