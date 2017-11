Şu sıralar Call Me by Your Name filminin başarısının tadını çıkaran, Oscar kampanyasına devam ederken bu kampanyayı zedeleyebilecek açıklamalar yapmaktan da çekinmeyen Armie Hammer geçen hafta Nate Parker ve Casey Affleck’in tacizleri hakkında görüşlerini belirtti. Hatırlanacağı üzere Nate Parker Ocak 2016’da Sundance’de gösterilen filmi The Birth of a Nation‘la epey övülmüş, Fox filmini 17M$’a satın almış, sonbahar geldiğinde de Oscar kampanyasını başlatmıştı. Kampanya hızlandırıldığındaysa Parker ve üniversiteden arkadaşının 1999’da genç bir kıza tecavüz ettikleri, kadının 2012’de intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Parker 2001’de mahkemece suçsuz bulunmuş, suçsuz olduğunu 2016’da bir programda üstüne basa basa belirtmiş, arkadaşıysa suçlu bulunup hapse atılmıştı. Bu haberlerden sonra Oscar kampanyası iptal edilmişti tabii. Aktör Parker iddialardan sonra başka bir yapımla sinema ve TV’ye dönemedi. Affleck’e gelirsek… Aktörün I’m Still Here‘i (2010) çektiği sıralarda ekibinden iki kadını taciz ettiği iddia edilmişti 2016’nın sonlarına doğru. Aktör iddiaları reddetmiş, davaları mahkemeden çıkarılmıştı.

Hammer bu iki olayla ilgili konuştu. Aktör, “Nate geçmişte bir şeyler yaşamıştı, ki bu şeylerin ötesine geçmek, bunları atlatmak zor. Anlıyorum bunu. Ama o zamanlar 18 yaşındaymış, şimdiyse adeta hapiste tutuluyor,” diyor. Hapisten kastıysa Parker’ın bir yıldır projelerine finansman bulamaması. Hammer, Affleck’le ilgiliyse şunları söylemiş: “Aynı zamanda başka birisi [Affleck] üç farklı taciz iddiasına ve açılan davalara rağmen sonunda Oscar’ı kazanabiliyor. Parker’ın bir olayı vardı -ki bu hem üzücü, hem de iğrenç-, bu olay onun tüm hayatını olabilecek en kötü şekilde etkiliyor. Ama diğer eleman oyuncu olarak kazanılabilecek en yüksek ödülü kazanıyor. Bu hiç mantıklı değil, anlıyor musun? Bak, ben Parker sorun çekmemeli demiyorum. Demek istediğim iki kişinin sorunları farklı seviyelerde. Bu da eşitsizlik. Sanki geçmişte böyle şeyleri [taciz/tecavüz] olan kişilerle ilgili iki farklı standart var.” Özetle Hammer’a göre ortada çifte standart var, biri Hollywood’tan dışlanırken diğeri her şeye rağmen kariyerine önemli projelerle devam edebiliyor.