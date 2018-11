haber Rebecca Romanı Lily James ve Armie Hammer’ın Başrollerinde Tekrar Uyarlanacak Rebecca romanı ilk kez 1940 yılında Alfred Hitchcock tarafından perdeye taşınmıştı. Klasik bir filme dönüşüp yönetmenin en ünlü filmlerinden olan Rebecca‘da Laurence Olivier‘le Joan Fontaine rol almışlardı. Genç bir...

bakınıztv On The Basis Of Sex: Yılın İlk Net Oscar Avcısı Amerikan Film Akademisi'nin değişen yapısı, kadınların, azınlıkların, genç sinemacıların önündeki görünmeyen ayrımcı engellerin kaldırılması, ödüllerin yapısını da değiştirdi. On The Basis of Sex, bu değişimin tetiklediği yeni bir film......

haber Sorry to Bother You: Sundance’i Sallayan Komediden Fragman Sundance'in bu yılki en iyi filmlerinden biri olan Sorry to Bother You, genel gösterimi için gün sayıyor. Filmden geniş ve ilgi çekici bir fragman yayınlandı....