Stan Lee’nin ölümünün ardından sosyal medyayı saran taziye mesajlarının büyük bir bölümü Armie Hammer’ın tepkisiyle karşılaştı. Hammer, insanların kendilerinin Stan Lee ile çektirdiği fotoğraflara tepki göstererek “Stan Lee ile birlikte fotoğraflarını koyarak onu anan herkes beni duygulandırdı. Bir büyük efsaneyi kendi fotoğrafını koyarak anmaktan daha iyi bir yol yok” şeklinde ironik bir tweet attı…

Hammer “Stan yarattıklarıyla senin hayatına dokunduysa, seni en çok etkileyen eserinin bir fotoğrafını koy. Selfie koymak bir efsanenin ölümünü seninle ilgili yapıyor. Senin onunla fotoğraf çekebilecek kadar cool olduğunu göstermeye çalışıyorsun” sözleriyle selfie’cileri eleştirdi.

Hammer’a tepki Jeffrey Dean Morgan’dan geldi: “Göründüğü kadarıyla insanların yaslarını ve hatıralarını kendine dikkat çekmek için kullanmanın bir yolunu buldun. Çekilmez bir aptal gibi konuşmuşsun (You sound like a real asshat)