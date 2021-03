Belgesel önerilerimizi Around the World in 80 Days with Michael Palin ile sürdürüyoruz.

– Around the World in 80 Days with Michael Palin 7 bölümlük bir BBC belgeseli… 1989’da yayınlanan belgesel dizi, Monty Python’ın önemli elemanlarından biri olan Michael Palin’i bir balona bindirip Phileas Fogg’un yolculuğunu tekrarlaması üzerine kurulu…

– Fogg ile aynı koşullara ve bitiş tarihine sahip olan Palin’in en büyük dezavantajı beraberinde kalabalık ve ses ekibi bulunması oldu. Buna rağmen 79 gün 7 saatte tamamlanan yolculuk, her yönüyle çok iyi bir belgesel haline geldi.

– Michael Palin, deneyimleri üzerine bir de kitap yazdı. Kitap, ayrıntılarıyla neredeyse Jules Verne’in orijinal kitabı kadar akıcı ve etkili bir eser oldu.

– Palin 80 günlük devrialeminin ardından Pole to Pole (Kutuptan Kutuba) Full Circle (Tam Devir) belgesellerini çekti. Ardından Hemingway Adventure, Sahara, Himalaya, Brazil isimli belgeseller geldi.