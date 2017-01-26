Akademi’nin bilimkurgu türüne bakışının değişmesi, son yıllarda bilimkurgu filmlerini en iyi film dalına aday göstermekten çekinmemesi bu türü daha da önemli hâle getirdi. Geçtiğimiz günlerde Akademi’den 8 Oscar adaylığı alan Arrival‘ın hem ödüllerdeki, hem de gişedeki başarısından sonra bu filmin yapımcılarından Shawn Levy, Fox 2000 şirketinin öncülüğünde yeni bir bilimkurgu filminin hazırlıklarına başladı. Levy’nin yapımcılığını üstleneceği isimsiz film, Larry Niven’ın kaleme aldığı Inconstant Moon adlı öyküden uyarlanacak. Şu sıralar Emma Watson’lı distopik filmi The Circle‘ın son rötuşlarıyla meşgul olan James Ponsoldt bu filmi yönetme ve yapımcılar arasında yer alma teklifini kabul etti. Filmi Daniel Casey kaleme alacak.

Film doğal afetin yaşamı yok edebileceği distopik bir gelecekte Los Angeles’ta geçecek ve “Dünya’nın son gününde yaşasaydın ne yapardın?” sorusuna yanıt arayacak. Gelen bilgilere göre film tek bir geceye odaklanacak. Yazar Niven bu öyküsüyle 1972’de Hugo Ödülü’nü (en iyi kısa öykü) kazanmıştı. Ponsoldt’un bu filmi ne zaman çekeceği bilinmiyor.