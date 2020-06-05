Arthur & Merlin isimli yapımda tekrar tekrar filme alınan efsaneyi bu kez doğduğu yerden, İngiltere’den bir eserde izleyeceğiz.

Tam adı Arthur & Merlin: Knights of Camelot olan film, yuvarlak masa şovalyelerinin öyküsünü politik sosları arttırılmış bir şekilde izleyiciyle buluşturacak.

Başrollerde Merlin rolünde Richard Brake, Arthur rolünde ise Richard Short var. Guinevere’yi Stella Stocker canlandıracak. Destekleyici rollerde ise Joe Egan, Ronan Summers, Olivia Bernstone, Emily Haigh, Tim Fellingham, ve Stefan Boehm’i izleme şansı bulacağız. Filmin yönetmeni Giles Alderson… Yapım 13 temmuz’da dijital platformlardan izleyiciyle buluşacak.