Age of Samurai: Battle for Japan, 15 ve 16. yüzyıllarda Japonya ve Uzakdoğu’da yaşananları ekranlara taşıyor. Belgeseli iyi ve yetersiz yönleriyle değerlendirdik.

Artıları

– Altı bölümlük belgesel dizi daha önce History Channel benzeri kanallarda çok örneğini gördüğümüz belgesel dramalardan. Bu tarzın yayılıyor olması çok kötü değil. Netflix de tarihi projelerinde bu tarzı benimsiyor. Hem uzmanları dinlemek, hem de uzmanların bahsettiği olayların canlandırmasını görmek, akılda kalıcılığı arttırıyor. Age of Samurai’da bu format belirli sorunlarına rağmen iyi kullanılmış.

– İzleyici olarak biraz daha fazlasını beklesek de dönemin giyimi, zırhları, silahları çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Dönemin eşsiz mimarisi ile ilgili biraz daha ayrıntı olsaydı iyi olabilirdi ama bütçenin sınırlı olduğu mekan seçimlerinden hissediliyor.

– Belgesel dizinin önemli artılarından biri, kendisini olayların heyecanına kaptırmış bir şekilde yaşananları ayrıntılı ve duygu katarak anlatmayı başaran uzmanlardı. Buradaki tek sorun Japonya’dan çok az uzman kullanılmış olması. Yine o dönemde yaşanan olayların günümüze çok etki ettiği durmadan tekrar edilse de, bu konuda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Eksileri

– Age of Samurai’ın önemli bir sorunu, tarihi karakterleri canlandıran isimlerden diyalog duymamamız. Hikayenin tamamı bilim insanları tarafından anlatılmış. Japon oyunculara neredeyse hiç monolog, diyalog yazılmamış. Kasılarak oturmaktan başka bir oyunculuklarını maalesef göremiyoruz. “Japonca diyaloglar batılı seyirciye hitap etmez” gibi bir önyargının diziye sindiğini söylememiz gerekiyor.

– Savaş sahneleri artık CGI yardımıyla çok kolay hayata geçirilebiliyor. Yerli dizilerde bile Age of Samurai’dan daha etkileyici sahneler gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Tarihi olayları aktarılan dönemdeki savaşlar maalesef çok büyük ve kanlıydı. Tüfek teknolojilerinin gelişmesi dünyanın her yanında önemli dönüm noktalarından biri haline geldi ve aslında samurayların kılıç yeteneklerinin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Bu önemli dönüşümü sadece zayıf bir-iki sahneyle anlatmak, belgeselin etkisini düşürmüş.

– 120 yıl süren bir iç savaşın sadece 3-4 manyak generalin hırslarına bağlı olmadığı da açık. Biraz Wikipedia araştırması yapsanız bile Sengoku dönemi ile ilgili ekonomik ve sosyal birçok ayrıntı dikkatinizi çekiyor. Halkın ne durumda olduğu, neden bu kanlı liderlerin peşinden gittiği ile ilgili hiçbir şey anlatılmaması belgeselin en önemli eksikliği…