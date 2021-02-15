Netflix’in biraz da sürpriz bir şekilde tüm rekorları kırmaya doğru giden Lupin uyarlamasını artıları ve eksileriyle değerlendirdik. Değerlendirmemizde spoiler’lar bulunduğunu da hatırlatalım.

Artıları

Lupin’in en büyük artılarından biri kuşkusuz Omar Sy… Farklı yapımlarda yeteneklerini sayısız kez kanıtlayan oyuncu, taşıması ve oynaması zor bir karakteri başarıyla canlandırıyor. Dizide sadece iki bölümde rol almasına rağmen Fabienne Beriot karakterini canlandıran Anne Benoît da ustalığını gösteriyor.

Dizinin bir Netflix hiti haline gelmesini sağlayan önemli özelliklerden biri haliyle Maurice Leblanc’ın 1905’te yarattığı karakter. Bu karakteri izlemiyoruz tabi ki ama orijinal Arsene Lupin’e yapılan göndermeler yerinde ve öyküyü belli bir ölçüde 2021 yılına taşımayı başarıyor.

Lupin’in babasıyla olan dostluğu, onun intikamını almaya çalışırken dostlarıyla ve ailesiyle kurduğu ilişkiler, öyküye sıcaklık katmış. Dizinin komedi ve dram dengesi de iyi tutturulmuş. Kısa sürede 70 milyon Netflix kullanıcısı tarafından izlenip rekorlar kırmasını da sağlayan bu özelliği gibi duruyor. Her kesime hitap eden bir duygu yoğunluğu var. Lupin’in “centilmen” duruşu kalpleri kazanıyor.

Marie Antoinette’in kolyesini odağa koyması, bütün hikayeyi ve karakterleri bu nesne üzerinden anlatması ve çözümlemesi iyi bir senaryo seçimi olmuş. Keşke kolyenin geçmişi ile ilgili bilgileri ve belki de bir laneti de senaryonun bir parçası yapabilselerdi.

Eksileri

Dizide yan karakterlerin büyük bir bölümü maalesef kötü yazılmış ve kötü canlandırılmış gibi. Belki sadece ilk 5 bölümü izleyebildiğimiz için böyle oldu ancak özellikle kötü karakterler karikatürize, motivasyonları belli olmayan, çoğunlukla Lupin’in kurduğu tuzaklara balıklama atlayan ve şaşkın suratlarla bakakalan tiplemeler olabilmiş. Lupin’e karşı koyma yolları ise akıldan yoksun bir sadizmden öteye geçemiyor ve zekasıyla ünlü kahramanımıza satranç oynama izni vermiyor.

Orijinal Lupin’in zeka oyunlarını ve manipülasyonlarını dizide maalesef ilk bölümlerde göremedik. Şimdilik tek kişilik bir Ocean’s Eleven olarak karşımıza çıktı. Akıl oyunları yerine bilgisayar korsanlığındaki ustalığıyla işlerini halletti. İlk sezonun ikinci bölümü yayınlandığında bu eksikliğin giderilmesini umuyoruz.