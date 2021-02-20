Yolunu kaybetmiş de tesadüfen Netflix’e düşmüş gibi görünen sit-com The Crew, eksileri artılarından daha fazla olan bir dizi…

Artıları

– Dünyada sit-com, giderek popülerliğini yitiren bir format. Bu türe iyi oyuncu bulmak da artık daha zor. The Crew, vasatın üstünde bir yardımcı oyuncu kadrosu oluşturmayı başarmış gibi. Ana öykünün yanında çok izleme fırsatı bulamasak da orijinal karakterler çizilebilmiş.

– Two and a Half Men’in yazarlarından Jeff Lowell, genel olarak çok kötü bir iş de çıkarmamış. Ama yanlış başrol seçimi, öyküsünü iyi taşıyamamış gibi görünüyor.

Eksileri

– ABD’de ortalama bir açık kanal için kalitesinin çok yetersiz olduğunu söyleyemeyiz. Netflix değil de ana akım kanallarda iş yapabilecek bir dizi mecrasını ve kitlesini yanlış konumlamış gibi…

– Kevin James, hep aynı karakteri farklı dizi ve filmlerde oynamaya devam ediyor. Hem sinir bozucu hem sempatik hem de kötü giden hayatını toparlamaya çalışan karakterlerinde biraz değişikliğe gitmesi kendisi için iyi olacak gibi… Bir dizinin en yetersiz oyuncusunun başrol oyuncusu olması The Crew’in notunu çok düşürüyor.

– Netflix “Hadi bir de amerikan beyaz orta sınıfı için bir dizi yapalım” diye yola çıkmış. ABD’nin liberal kesiminin hassasiyetlerine dokunduralım demişler ama bu tip espriler büyük tepki çekeceği için de dozunu tutturamamışlar. Bu espriler olmasa, dizinin komedi düzeyi bir eğlencelik bir sit-com için zaten yeterli görünüyor. Ama sadece karşı tarafa dokunduralım diye yapılan espriler tempoyu bozmuş.

– Dizinin ana konusu NASCAR yarışları ama arada bir selam veren konuk pilotlar dışında yarışların varlığını hissedemiyoruz. Çok malzeme çıkacak, heyecanı diri tutabilecek bir spor hiç kullanılmamış. Herhangi bir pilota sorsalar, dizide yaşananlardan daha komik anılar anlatabilirdi.