Disney, Hollywood’un köklü ve şu sıralar en çok kazanan stüdyosu durumunda. Bünyesinde Lucasfilm’i, Pixar’ı, Walt Disney Animation Studios’u ve Marvel’ı da barındıran, ürettiği oyuncaklar, çıkardığı çizgi-roman ve dergiler ve TV kanallarıyla çokça paralar kazanan Disney, Hollywood’un en köklü, eski ve önemli stüdyolarından Fox’ın film ve TV bölümlerini de bünyesine dahil etti, Fox’ın haber ve spor kanallarını ise almadı. Disney, Fox’ı satın alarak devasa bir arşive sahip oldu. Fox neredeyse yüz yıldır filmler üreten, Hollywood’un altın çağına damgasını vurmuş bir stüdyo. Peki devasa bir stüdyonun Disney’in eline geçmesinin artıları ve eksileri neler?

ARTILAR:

Çokça tekrarlandığı gibi, mutantlar eski yuvalarına döndüler. Marvel’ın zor zamanlardan geçerken haklarını Fox’a sattığı X-Men ve Fantastic Four tekrar Marvel’ın oldu. Yakın zamanda olmasa da ileride Marvel Evreni’ne mutantları da dahil edecektir Kevin Feige. Böylelikle fanların hep bekledikleri mutantlarla Avengers üyelerinin buluşmaları gerçekleşebilecek. Mutant demişken X-Men‘in kötü karakterlerinin de Disney’e geçeceğini söylemek lazım. Bu kötüler de ileride Avengers’ın karşısına konumlandırılacaklardır. Aslında devasa X-Men‘in Marvel’ın eline geçmesi stüdyoya çok büyük olanaklar sağlayacak evren konusunda -gerçi Disney hali hazırda 7 bin Marvel karakterine sahip durumda zaten-. Diğer artıysa Disney’in sahip olmadığı tek Star Wars filmi A New Hope‘un da haklarının Disney’e geçmiş olması. Hep beklenen Blu-ray box setini çok geçmeden Disney piyasaya sürebilir, ki filmin fanları epeydir bu box seti bekliyorlar. Bir başka artıysa Fox’ın devasa film ve dizi arşivine Disney 2019’da yayına hazır hale gelecek stream servisinde yer verebilir. Yani yüzlerce klasik filmi Disney’in stream servisinde 2019’dan sonra izlemek mümkün olabilir. Ne yazık ki artılar bunlarla sınırlı gibi görünüyor. James Cameron, Disney’le birlikte Avatar‘ın parkını hazırladığı için bu anlaşmaya olumlu bir şekilde yaklaşmış, Avatar serisi için sorun teşkil etmeyeceğini söylediğini ekleyeyim.

EKSİLER:

Hangi birisinden başlasam? Öncelikle X-Men evreninden başlayayım. Şüphesiz Disney çok geçmeden X-Men evrenini kendisine göre şekillendirecek. Zira mutantlar, Marvel evrenine dahil edilecekleri için bir değişim de gerekecek. Çünkü şu an bu evrenin Marvel evreniyle bir alakası yok. Dolayısıyla evren yeniden yapılandırılacak. Peki Disney R reytingli, yani yaş sınırlı filmler üretilmesine izin verecek mi? Asıl sıkıntı da bu. Fox bir süredir R reytingli filmler yapıyor, birkaçı dışında çok iyi hasılat elde etmese de en azından öyküye gerekli karanlığı aşılamaktan imtina etmiyor. Deadpool, Deadpool 2, A Cure for Wellness, Snatched, War for the Planet of the Apes, Logan, The New Mutants… Fox’ın son zamanlarda yaptığı yaş sınırlı filmleri bunlar. Sorunsa Disney’in R reytingli filmler yapmaması, bu tür filmlerden uzak durması. Yakın zamanda Fiege bir röportajında Marvel’dan Deadpool gibi R reytingli bir film çıkmayacağını belirtmişti. R’den uzak durulmasının nedeniyse çocuk kitlenin kaçırılmak istenmemesi ve PG-13 reytingiyle halen çok iyi hasılat elde etmeleri. Dolayısıyla Disney, Deadpool‘u PG-13 reytingli hale getirebilir ileride. Fox çatısı altından daha fazla R reytingli film çıkmasını da engelleyebilir. Halbuki Deadpool, Disney’in iyice sıkıcılaştırdığı çizgi-roman uyarlamalarına taze bir kan getirmişti. Logan da öyle. Disney’in Fox’ı satın alışı bu duruma ket vuracaktır.

Sadece mutantları düşünmeyelim. Fox’ın Alien filmleri de R reytingli. Sahi Alien serisine ne olacak? Ya da Avatar serisinin geleceği gerçekten garanti mi? Cameron endişelenmiyor, çünkü Disney’le park yapıyor ama 2. filmin hasılatı Disney’in hoşuna gitmezse çekmeyi çok istediği 4. ve 5. filmleri çekemeyebilir. Disney, Fox’ı diğer stüdyolarını yönettiği gibi yönetecekse sinema bundan zarar görecek. Tehlikesiz, çocukları rahatsız etmeyecek diyaloglu, bol efektli ve kansız filmler… Fox çatısı altından Disney’in ileride çıkarabileceği filmlerin özellikleri bunlar olabilir. Yanılmayı çok isterim. Alien: Covenant iyi bir film olamamıştı ama bu film, R reytingli olmak zorunda. PG-13’li, kansız Alien filmi serinin ruhuna aykırı. Sorun zaten filmlerin iyi-kötü olması değil, Disney’in bütün filmleri çocuk kitle için de yapıyor olması, ama Fox’ın yetişkin kitleyi de önemsemesi. Diğer stüdyolar da R reytingli filmler yapmaktan vazgeçerlerse her şey eskiye dönecek.

Ayrıca tekelliği de unutmamak gerek. Disney, Fox’ı da satın alarak açık ara en büyük stüdyo oldu. Zaten büyüktü, şimdi daha da büyük. Giderek tekelleşiyor. Evet, halen büyük stüdyolar var: Sony, Warner Bros., Paramount, Universal, Lionsgate vs. Lakin Fox’ın satın alınmasıyla sayıları bir azaldı, ki belirttiğim gibi bahsettiğim stüdyo dün kurulmuş bir stüdyo değil. Tekellik hiçbir yerde hiçbir zaman iyi değil. Bu durum ürünlerin kalitesini de düşürüyor. Tabii Netflix’i de anmalı. Disney’in Fox’ı alışının bir nedeni de Netflix’le rekabet etmesi. Netflix günden güne büyüyen, yerel dillerde film ve dizi hazırlayan, prestijli pek çok yapımı olan, yönetmenlerin çalışmak istedikleri devasa bir şirket. Disney de bunun farkında. Öyle ki Netflix’e rakip olacak bir stream servisi hazırlıyor (gerçi anlaşmayla birlikte Disney, Hulu’nun da sahibi oldu). 2019’dan itibaren Disney’in tüm yapımlarını (Fox’tan, Pixar’dan, Walt Disney’den, Lucasfilm’den, Marvel’dan çıkan filmlerini) bu stream servisine dahil edecek. Bu stüdyolardan çıkan filmleri-dizileri ya illegal olarak torrent ve online sitelerden ya da legal olarak Disney’in stream servisinden izleyeceksiniz. Tabii bunun için her ay bir ücret de ödemek durumunda olacaksınız. Yani gelecekte hiçbir kanal/stream servisi Disney’in yapımlarını yayınlayamayacak. Netflix bu konuda endişeli. Zira Marvel’dan Jessica Jones, Luke Cage, Defenders, The Punisher, Daredevil, Iron Fist dizilerine sahip durumda. İleride bu dizileri Disney’e geçebilir mi bilemiyorum. Ama 2019’dan itibaren Netflix’te Disney’e ait yapımları göremeyeceksiniz, belki Jessica Jones ve diğerleri Netflix’te kalır ama Marvel filmlerini ya da Star Wars filmlerini ya da Pixar animasyonlarını Netflix yayınlayamayacak. Disney, Netflix’le stream alanında da mücadele edecek kısacası. Bu olumlu mu, olumsuz mu olacak göreceğiz. Ama Netflix’in tek rakibi Disney olmayacak. Apple da, Facebook da, Youtube da diziler üretmeye başladılar.

Vizyon takviminden de bahsetmek gerek. Her yıl pek çok film ve animasyonu (üç Marvel filmi, bir Pixar animasyonu, bir Walt Disney animasyonu ve bir Star Wars filmi vizyona çıkarıyor her yıl) vizyona sokan Disney’in vizyon takvimi Fox’ın onlarca filmiyle daha da genişledi. Disney’in bunca filmi kendi kendisiyle kapışmadan vizyona sokması epey zor olacak. Haliyle yüksek ihtimalle Fox’tan bazı projeleri iptal edebilir. Hatırlanırsa Disney, Lucafilm’i satın aldığında animasyonları iptal etmiş, filmlere ağırlık vereceğini açıklamıştı, nitekim öyle de yaptı. Aynı şey Fox’ta da olacaktır. Öte yandan Fox’ın orta bütçeli projeleri de iptal edilebilir. Zira Disney orta bütçeli filmler değil, en az 100m$ bütçeli filmler yapıyor genelde. Hep büyük filmler peşinde Disney. Dolayısıyla orta bütçeli filmler de bu anlaşmadan zarar görebilir. Belki de tam tersi olur, Disney Fox’ı orta bütçeli film yapmak için kullanır.

Hep filmlerden bahsettim ama Disney onlarca dizinin de sahibi oldu. Fox stüdyosunun ortalama diziler üreten kanalı Fox da, prestijli diziler üreten kanalları FX ve FXX de Disney’in oldu. American Crime Story, American Horror Story, Legion, Fargo, The Gifted ve daha onlarca diziden artık Disney sorumlu olacak. The Gifted dışındaki diziler de Disney markasına uymayan, ailece izlenecek diziler değil. Dolayısıyla Disney’in bu dizileri iptal edip etmeyeceği ya da çocuklar da izleyebilsinler diye dizileri değiştirip değiştirmeyeceğini zaman gösterecek. Dileğimiz Disney’in yetişkinler için üretilen film ve dizileri çocuklar için de uygun hale getirmemesi. Disney’in Fox’taki politikası önümüzdeki aylarda yavaş yavaş netleşecektir. Anlaşmanın sinemaya yansımasının olumlu mu, yoksa endişelendiğimiz gibi olumsuz mu olacağını zaman gösterecek.