Lionsgate, Divergent romanlarının haklarını büyük umutlarla satın almış, romanlardan uyarlanacak film serisinin Hunger Games serisi gibi çok kazandırması ummuştu. Ama 2016’da vizyona giren Allegiant beklenen hasılatı getirmemişti. Bunun üzerine stüdyo serinin son filmini TV filmi olarak düşündüğünü, ayrıca farklı bir kadroyla bir dizi çektireceğini de açıklamıştı. Film çekilecek gibi görünmüyor. Diziyse çekilecek. Lionsgate’in satın aldığı Starz kanalında yayınlanacak. Ascendant adı verilen diziyi Tarzan, Jack Ryan: Shadow Recruit‘in senaristi Adam Cozad kaleme alacak, Lee Toland Krieger yönetecek. Dizinin film serisinin öyküsünü bitirip bitirmeyeceği, filmlerde rol alan oyuncuların dizide rol alıp almayacakları henüz belli değil. Başroller Shailene Woodley ve Miles Teller dizide de, TV filminde de oynamayacaklarını açıklamışlardı geçen yıl.