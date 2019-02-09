Kötü eleştiriler alan Great Expectations dışındaki her filmiyle yıla damgasını vuran, ödülleri toplayan usta yönetmen Alfonso Cuaron şahane filmi Roma‘nın ardından uzun bir ara vermeyebilir. Ekim ayında Cuaron’un yeni bir dizi hazırladığı duyurulmuştu. Daha önce Believe dizisinin pilot bölümünü çeken, Hora Marcada ve Fallen Angels dizilerinin de bazı bölümlerini yöneten Cuaron bu kez korku türünde bir dizi hazırlıyor. Ascension adıyla anılan dizi bir tarikatın doğuşunu konu alıyor. Cuaron dizinin başrolünü Casey Affleck‘e teslim etmişti. Affleck, Cuaron’la birlikte yapımcılığı da üstlenecek. Yeni bir habere göre usta yönetmen çekimlere bu yıl sona ermeden başlayabilir. Çekimlere bu yıl başlanırsa dizi 2020’de yayınlanabilir. Bu arada habere göre dizinin haklarını HBO kazanmış, fakat henüz kanalın resmi bir açıklamayla diziyi duyurmadığını belirtmek gerek.