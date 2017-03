The Salesman filmiyle ikinci kez Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı’nı kazanan usta yönetmen Asghar Farhadi, Variety dergisiyle röportaj yaptı. Röportajda The Salesman, Oscar zaferi ve Javier Bardem ve Penelope Cruz’lu filmi hakkında konuştu. Röportajın dikkat çeken bölümlerini çevirdik.

The Salesman‘ın ödüllendirilmesinin asıl nedeni, Trump’ın yasağının protesto edilmek istenmesi konusunda Farhadi şunları söylemiş: “Bütün bu olanlardan önce filmin kendi yolculuğu vardı. Fakat bu olayların sonrasında olanlar üzerinde benim bir kontrolüm yoktu ve diyebilirim ki bir hesap kitap da yoktu. Ben sadece bu seyahat yasağına tepki gösterdim, bu konudaki düşüncelerimi ve törene neden katılmayacağımı açıkladım. Oy verenlerin bu filme esas oy verme nedenlerini bilmiyorum.”

Ödül konuşmasını okuması için NASA mühendisi Firouz Naderi’yi seçmesi konusunda: “Firouz Naderi’yi iki nedenden ötürü dikkatlice seçtim: Çünkü O, Amerika’da büyük bir başarıya imzasını atmış İranlı bir mülteci. Ayrıca mesleğinin de bir açıdan ilginç olduğunu düşündüm. Çünkü gökyüzündeyken artık yerdeki bu sınırları, ayrılıkları görmüyorsunuz.”

Cruz-Bardem gibi İranlı olmayan oyuncularla çalışması hakkında: “Biliyorsun, Fransa’da The Past filmini yapmıştım. Zaten yurt dışında bir deneyimim var. The Past‘ten sonra bu İspanyol filmini yapacağımı sanıyordum ama birden -kişisel ve yaratıcı sebepler nedeniyle- ülkeme dönüp bir film [The Salesman] yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi İspanyol projeme dönüyorum. Hâlâ senaryo üzerinde çalışıyorum. Onlar [Bardem & Cruz] büyük yıldızlar, onlarla geçinebiliyorum. Bizim arkadaşça, rahat ve epey kolay bir ilişkimiz var. Senaryo konusunda hevesliyiz. Bu da projeye başlamanın iyi tarafı.”

“Bu filmin İspanya’nın kırsalında yaşayan, şarap üreticisi bir aileye odaklanıp, psikolojik gerilim türünde olacağını okudum. Daha fazla bilgi verebilir misiniz?” sorusu üzerine: “Diyebileceğim tek şey bir aileyle ilgili olacağı.”

“The Past, Paris’te geçen ama İran elementlerini de barındıran bir filmdi. Bu film de öyle olacak mı?” sorusu üzerine: “The Past‘ten farklı olacak. Bu yüzde yüz İspanyol, bütün karakterler ve oyuncular İspanyol olacak.”

Çekim tarihi konusunda: “Bu yaz çekmeye başlamalıyız, gelecek yıla hazır olmalı”.

“Komedi yapacak mısınız?” sorusu üzerine: “En büyük dileklerimden bir tanesi bu. İran’a döndüğümde bir komedi filmi yapmayı umuyorum.”