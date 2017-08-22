Usta yönetmen Asghar Farhadi, Todos Lo Saben/Everybody Knows adını verdiği psikolojik gerilim filminin çekimlerine sonunda başladı. Farhadi’nin senaryosunu kaleme aldığı film şu sıralar Madrid’te çekiliyor. Daha önce açıklandığı üzere başrolleri Javier Bardem, Penelope Cruz ve Ricardo Darin üstleniyorlar. Filmin merkezinde Carolina (Cruz) yer alıyor. Carolina, Buenos Aires’ten memleketi İspanya’ya bir kutlama için kısa bir süreliğine döner. Ama dönüşünden kısa bir süre sonra eski defterler açılacak, pek çok sır ortaya çıkacak, bu olaylar hem Carolina’nın, hem de ailesinin hayatlarını değiştirecek.

2018’de vizyona girmesi planlanan filmin görüntü yönetmenliğini Pedro Almodovar’la sıkça çalışan Jose-Luis Alcaine, kostüm tasarımcılığını Sonia Grande üstleniyor. Farhadi’nin A Separation ve The Salesman filmlerini kurgulayan Hayedeh Safiri bu filmin de kurgucusu olacak.