Çin sinemasının auteur yönetmenlerinden Jia Zhang-ke’nin yeni filmi Ash is Purest White’ın başrolleri belli oldu.

Yönetmenin tüm filmlerinde yer alan Zhao Tao ve Black Coal, Thin Ice’tan tanıdığımız Liao Fan filmin ana karakterlerini canlandıracak. Filmin 2001’de başlayan ve günümüze kadar süren şiddet dolu bir aşk hikayesi anlatacağı açıklanmıştı. Çin’in endüstriyel kentlerinden Datong’da geçen öyküde bir çete üyesine aşık olan genç bir dansçının yaşadıklarına odaklanacağız.