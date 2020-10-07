Dünyadan uzaya çıkan ilk köpek Laika’nın hikayesi Asif Kapadia tarafından sinemaya aktarılacak. VR teknolojisiyle çekilecek film, Moskova sokaklarında başlayan öyküyü uzaya kadar taşıyacak.

Filmin animasyonla zenginleştirilmiş bir sanal gerçekliğe sahip olması bekleniyor. Bir sokak köpeğiyken, Sovyet uzay programına alınan ve uzaya çıkan ilk köpek olan Laika’nın öyküsünü Nick Abadzis 2007’de bir çizgi romanla anlatmıştı. Kapadia projeyle ilgili umutlu konuştu:

“Abadzis’in muhteşem çizgi romanını gördüğüm andan itibaren, sinemaya taşımak için yollar aradım. VR teknolojisini animasyonla birleştirerek, uyarlamayı benzersiz kılmaya karar verdik. İzleyenler, kendilerini gerçekten Laika ile sokaklarda, uzay merkezinde ve en son uzayda görecekler.”