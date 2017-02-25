Önce Senna, ardından Amy belgeselleriyle ödülleri silip süpüren, en son Ali & Nino filmini çeken Asif Kapadia kariyerine bir belgesel, bir dizi ve bir sinema filmiyle devam edecek. Daha önce açıklandığı üzere Kapadia’nın sıradaki belgeseli efsane futbolcu Diego Maradona’nın hayatına odaklanacak. Maradona adlı belgeselin hazırlıklarına devam eden Kapadia bu belgeseli yüksek ihtimalle 2018’e hazır hale getirebilecek. Kapadia’nın bu yıl Mindhunter adlı Netflix dizisinin iki bölümünü çekmeyi planladığını da belirtelim. Bu dizinin ilk iki bölümünü David Fincher çekiyor. Fincher ve Charlize Theron dizinin yapımcılığını da üstleniyorlar. Kapadia önümüzdeki yıllarda Silver Ghost adlı filmi de çekecek. Silver Ghost‘un yapımcılığını Martin Scorsese üstleniyor. Bu film Rolls Royce arabalarının ortaya çıkış öyküsüne odaklanacak.