Skydance Television, Isaac Asimov’un bilimkurgu klasiği Vakıf serisini televizyona taşıyacağını açıkladı. Skydance TV dizinin senaryosunu Man of Steel filmi ve The Dark Knight üçlemesinin senaristi David S. Goyer ve War of the World‘ün senaristi Josh Friedman’a yazdıracak. Senaryoların yazımına henüz başlanmadığı için dizinin çekim tarihi belli değil. Dolayısıyla dizinin 2018’e yetişip yetişmeyeceği de bilinmiyor.

Şu sıralar Westworld‘ün ikinci sezonunun çekimleriyle meşgul olan senarist-yönetmen Jonathan Nolan da Vakıf serisini uyarlayacağını açıklamıştı 2016’da.