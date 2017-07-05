Büyük umutlarla sinemaya uyarlanıp oyun uyarlamalarının kötü gidişatına noktayı koyacağı düşünülen Assassin’s Creed filmi 2016’da vizyona girdiğinde beklentileri karşılayamamış ve pek çok oyun uyarlaması gibi kötü eleştiriler almıştı. Gişede bütçesini çıkarsa da fazla kâr etmemişti. Ubisoft gişede büyük bir hasılat beklemediğinden hayal kırıklığına uğramamıştı ama bu olumsuz sonuçlardan sonra ikinci filmi onaylayıp onaylamayacağını halen belli değil. Belli olan şeyse Assassin’s Creed‘in bu kez televizyona taşınacağı. Sinemada umduğunu bulamayan Ubisoft şansını bu kez TV’de deneyecek.

Netflix’in 7 temmuzda yayınlanacak anime dizisi Castlevania‘nın showrunner’ı (her şeyinden sorumlu kişi) Adi Shankar sıradaki yapımının Assassin’s Creed olacağını açıkladı. Shankar anime türündeki bu dizinin de showrunner’lığını üstlenecek. Shankar anime dizisinin ayrıntılarını açıklamadı, Facebook’taki hesabından daha çok duygularını paylaştı. Dizinin 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Bu arada Ubisoft’ın daha önce Assassin’s Creed: Ascendance ve Assassin’s Creed: Embers adlı iki kısa anime filmi çektirdiğini de belirtmek gerek.