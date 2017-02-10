Dheepan filmiyle Cannes’dan Altın Palmiye ödülünü kazanan Jacques Audiard bu filmden sonra ilk İngilizce filmi The Sisters Brothers‘ın hazırlıklarına başlamıştı. Yönetmen sonunda bu yıl çekimlere başlayabilecek. Daha önce açıklandığı üzere filmin başrollerini John C. Reilly ve Joaquin Phoenix üstlenecekler, bu oyuncular filmin merkezindeki kardeşleri oynayacaklar. Bugün filme Jake Gyllenhaal’ın da dahil edildiği açıklandı. Film aynı adlı çizgi-romandan uyarlanacak. Film iki kiralık katil olan Eli (Phoenix) ve kardeşi Charlie Sisters’ın (Reilly) yeni görev almak amacıyla 1851’de Kaliforniya’ya yaptıkları yolculuğu ve bu yolculuk sırasında başlarından geçen olayları anlatacak. Çekim tarihi henüz açıklanmadı.