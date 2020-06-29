NFL’de “Siyahların acımasızca öldürüldüğü ve ezildiği bir ülkede ulusal marşta selam durmam” diyen ve diz çökerek tepkisini gösteren Colin Kaepernick simge bir isim haline gelmişti.

Irkçılığını gizleyemeyen Donald Trump tarafından büyük tepkiyle karşılaşan ve iki yıldır oynayacak takım bulamayan Colin Kaepernick’in hayatı Ava DuVernay tarafından 5 bölümlük bir diziye uyarlanacak.

Kaepernick’in çocukluğu ve gençliğine odaklanacak dizi Netflix’ten yayınlanacak. Kaepernick yaptığı açıklamada “Sportif yeteneklerim sayesinde iyi okullarda okudum. Ama bu beyazların dünyasında yaşamaya çalışan siyahi bir genç haline düşmeme neden oldu. Ava DuVernay ile birlikte kendimin ve arkadaşlarımın yaşadıklarını anlatmaya çalışacağız” sözleriyle projeyi anlattı.