Kariyeri boyunca daha çok dramalarda ve gerilimlerde izlediğimiz Jessica Chastain’in sıradaki filmi Ava isimli bir aksiyon olacak. Tate Taylor’ın yönettiği filmin fragmanı ile ilgili dikkat çekenler:

– Luc Besson’un Nikita’sı ile başlayan “Yetenekli kadın kiralık katil, bir işte hata yapınca başı belaya girer” senaryolarına nasıl bir yenilik getirecek merak konusu… Killing Eve gibi usta işi bir dizi devam ederken, izleyenlere yeterince çarpıcı bir senaryo gibi gelmeyebilir.

– Jessica Chastain’in yüzü, sert katil için biraz fazla masum kalmış gibi görünüyor. Kadın kiralık katil rollerinde izlediğimiz başroller arasında biraz sırıtacak gibi…

– Filmi izleten sanırız Colin Farrell, Common, Geena Davis, John Malkovich, Ioan Gruffudd ve Joan Chen’den oluşan yardımcı oyuncu kadrosu olacak. Ama yine de John Malkovich’i biraz daha sanat değeri yüksek filmlerde görmek isteriz.