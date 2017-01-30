2009’da vizyona girip hasılat rekorlarını kıran Avatar‘ın devam filminin 2016’nın sonbaharında çekilmesi planlanıyordu. James Cameron bütün seriyi arka arkaya çekeceğini açıklamıştı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi, çekimlere 2016’da başlanamadı. Avatar 2‘nin vizyon tarihi Star Wars yüzünden 2017’den Aralık 2018’e ertelendi. Bu arada hemen belirtelim ki Disney, Han Solo filmini Mayıs 2018’den çekip Aralık 2018’de, yani Avatar 2‘yle aynı zamanda vizyona sokmayı düşünüyor. Cameron mücadeleden kaçamayacak gibi görünüyor. Cameron son röportajında sadece ikinci filme değil, dört filme de eşit olarak odaklandığını, dört filmin de yapımına eşit bir şekilde devam edildiğini, Avatar 5‘in senaryosunu kısa bir süre önce tamamladıklarını, çekimlere ise Ağustos 2017‘de başlanacağını söyledi. Filmlerin vizyon tarihleri şöyle:

Avatar 2, 21 Aralık 2018

Avatar 3, Aralık 2020

Avatar 4, Aralık 2022

Avatar 5, Aralık 2023