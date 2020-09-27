Uzun süredir merakla beklenen ve vizyon tarihi 8 kez ertelenen Avatar 2’nin kesin vizyon tarihi belli oldu. Avusturya Dünya Zirvesi öncesinde, ünlü aktör Arnold Schwarzeneger’in sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni James Cameron, filmin çekimlerinin tamamlandığını ve 2022 yılının Aralık ayında vizyona gireceğini duyurdu.

Pandemi döneminin herkes gibi kendilerini de etkilediğini ve filmin çekimlerinin oldukça zorlu geçtiğini belirten Cameron, “Maalesef pandemi sürecinden dolayı filmin çekimlerinde 4,5 ay kaybettik. Ancak filmin çekimlerini tamamen bitirdik ve süreçten dolayı vizyon tarihi için 2022 yılının Aralık ayını uygun gördük. Ancak bu bizim için işlerin sonu değil. Zira Avatar 2 ile işimiz tamamen biter bitmez Avatar 3’ün çekimlerine devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Avatar 3’ün de çekimlerinin yakın zamanda biteceğini belirten James Cameron, “Avatar 3’ün çekimleri hala devam ediyor ancak %95’inin bittiğini söyleyebilirim. Yeni Zelanda’daki aksiyon sahnelerinin çekimlerini bitirdiğimiz zaman Avatar 3’ün de çekimleri tamamlanacak.” açıklamasında bulundu.

2009 yılında vizyona giren ve 2 milyar dolar gelir ile hasılat rekoru kıran Avatar filmi, yaklaşık 10 yıl boyunca dünyada en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyordu. 2019 yılında vizyona giren ve 2.5 milyar hasılat geliri elde eden Avengers: Endgame, Avatar filmini geçerek en çok gelir elde eden film rekorunu elde etmeyi başarmıştı.