James Cameron ilk Avatar filmini hazırlıklarına on yıl boyunca devam etmiş, iki yılda filmi gösterime hazır hale getirmişti. Dolayısıyla ikinci filmin bir türlü çekilememesi, vizyon tarihinin sürekli ertelenmesi pek şaşırtıcı değil. Önce Avatar 2’yi Aralık 2018’de izleyeceğimiz açıklanmıştı. Ama daha sonra Cameron filmin 2018’e yetişmeyeceğini belirterek filmi bekleyenleri gene üzmüştü. Bugün serinin vizyon tarihleri açıklandı. Serinin çekimlerine -gene çekimler ertelenmezse- bu yaz başlanacak ve 2018’in baharına kadar çekimler devam edecek. İlk filmin oyuncu kadrosu korunacak. Kadroya kimlerin dahil olacağı şimdilik belli değil. Serinin vizyon tarihleriyse şöyle;

Avatar 2: 18 Aralık 2020

Avatar 3: 17 Aralık 2021

Avatar 4: 20 Aralık 2024

Avatar 5: 19 Aralık 2025