Avatar’ın ilk bölümü sadece sinematik teknolojilerde değil, birçok alanda yenilikleri beraberinde getirmiş, James Cameron dehasıyla birçok sorunu çözmeyi başarmıştı. Serinin yeni bölümlerinde de bizleri teknolojik yenilikler bekliyor. Şu ana kadar açıklanan ve ipucu verilenler bile heyecan verici.

-Avatar 2 ve 3’ün büyük bölümünün su altında geçecek olması, bu konudaki kamera tekniklerinin yeniden ele alınmasına neden oldu. Cameron sorunu ve çözümünü “Sualtı çekimlerinde en ciddi sorun, aslında su damlacıklarından oluşan milyonlarca küçük aynanın içinden görüntü almaya çalışmanız. Işığı yansıtıp, bükebiliyorlar. Su ile havanın arasındaki tabaka da bu yüzden tam bir ayna görevi görüyor. Suyun altında çekim yapıp üstüne VFX uygulamak bu yüzden olanaksız gibiydi. Ama hayal gücümüzü ve teknolojik yenilikleri kullanarak bu sorunu çözdük” sözleriyle anlattı.

-Avatar filmlerde set ışıklandırmalarında da yenilikler getirecek gibi duruyor. Cameron bu konuda da iddialı… Tüm sinema dünyasında daha küçük, taşınabilir ve etkili ışıklandırmaların devri gelebilir. Yakın plan yüz mimiklerini yakalayan ve VFX ortamına aktaran kameralarda da yenilikler bizi bekliyor.

-Ekip saniyedeki kare sayısı üzerindeki tartışmalarına da devam ediyor. 120 fps’ye kadar çıkma olanağı var. Ancak burada dağıtım ve projeksiyon da ciddi bir sorun ve ideal fps’i (frame per second) bulmak için çalışmalar sürüyor.