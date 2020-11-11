Avrupa Film Akademisi’nin açıkladığı Avrupa Film Ödülleri aday listelerine baktığımızda üç filmin öne çıktığını görüyoruz.
– Ödüler 12 Aralık’ta Berlin’de sanal bir törenle sahiplerini bulacak. Akademi bu yıl aday sayılarını arttırarak zor durumdaki sinema dünyasına destek olmayı amaçladığını açıkladı.
– Martin Eden, Corpus Christi ve Another Round En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde adaylık aldılar. Ödüllerin bu üç film arasında geçmesi bekleniyor.
– Teknik kategorilerde kısa liste oluşturulmazken ödüller 12 Aralık’taki törende doğrudan verilecek. Açıklanan tüm adaylar şu şekilde sıralanıyor:
En İyi Avrupa Filmi
Another Round – Thomas Vinterberg
Berlin Alexanderplatz – Burhan Kurbani
Corpus Christi – Jan Komasa
Martin Eden – Pietro Marcello
The Painted Bird – Václav Marhoul
Undine – Christian Petzold
En İyi Belgesel
Acasa – My Home – Radu Ciorniciuc
Collective – Alexander Nanau
Gunda – Victor Kossakovsky
Little Girl – Sébastien Lifshitz
Saudi Runaway – Susanne Regina Meures
The Cave – Feras Fayyad
En İyi Yönetmen
Agnieszka Holland – Charlatan
Jan Komasa – Corpus Christi
Pietro Marcello – Martin Eden
François Ozon – Summer of 85
Maria Sødahl – Hope
Thomas Vinterberg – Another Round
En İyi Kadın Oyuncu
Paula Beer – Undine
Natasha Berezhnaya – DAU. Natasha
Andrea Braein Hovig – Hope
Ane Dahl Torp – Charter
Nina Hoss – My Little Sister
Marta Nieto – Mother
En İyi Erkek Oyuncu
Bartosz Bielenia – Corpus Christi
Goran Bogdan – Father
Luca Marinelli – Martin Eden
Elio Germano – Hidden Away
Mads Mikkelsen – Another Round
Viggo Mortensen – Falling
En İyi Senaryo
Martin Behnke, Burhan Kurbani – Berlin Alexanderplatz
Costa-Gavras – Adults in the Room
Damiano & Fabio D’Innocenzo – Bad Tales
Pietro Marcello, Maurizio Braucci – Martin Eden
Mateusz Pacewicz – Corpus Christi
Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm – Another Round
En İyi Kısa Film
All Cats Are Grey in the Dark – Lasse Linder
Genius Loci – Adrien Mérigeau
Past Perfect – Jorge Jácome
Sun Dog – Dorian Jespers
Uncle Thomas, Accounting for the Days – Regina Pessoa
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En İyi Komedi
The Big Hit – Emmanuel Courcol
Ladies of Steel – Pamela Tola
Advantages of Travelling by Train – Aritz Moreno
En İyi Animasyon
Josep – Aurel
Calamity: A Childhood of Martha Jane Cannary – Rémi Chayé
The Nose or the Conspiracy of Mavericks – Andrey Khrzhanovsky
Klaus – Sergio Pablos
Keşif Ödülleri (FIPRESCI)
Full Moon – Nermin Hamzagic
Gagarin – Fanny Liatard & Jérémy Trouilh
Instinct – Halina Reijn
Isaac – Jurgis Matulevičius
Jumbo – Zoé Wittock
Sole – Carlo Sironi