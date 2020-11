Avrupa Film Akademisi’nin açıkladığı Avrupa Film Ödülleri aday listelerine baktığımızda üç filmin öne çıktığını görüyoruz.

– Ödüler 12 Aralık’ta Berlin’de sanal bir törenle sahiplerini bulacak. Akademi bu yıl aday sayılarını arttırarak zor durumdaki sinema dünyasına destek olmayı amaçladığını açıkladı.

– Martin Eden, Corpus Christi ve Another Round En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinde adaylık aldılar. Ödüllerin bu üç film arasında geçmesi bekleniyor.

– Teknik kategorilerde kısa liste oluşturulmazken ödüller 12 Aralık’taki törende doğrudan verilecek. Açıklanan tüm adaylar şu şekilde sıralanıyor:

En İyi Avrupa Filmi

Another Round – Thomas Vinterberg

Berlin Alexanderplatz – Burhan Kurbani

Corpus Christi – Jan Komasa

Martin Eden – Pietro Marcello

The Painted Bird – Václav Marhoul

Undine – Christian Petzold

En İyi Belgesel

Acasa – My Home – Radu Ciorniciuc

Collective – Alexander Nanau

Gunda – Victor Kossakovsky

Little Girl – Sébastien Lifshitz

Saudi Runaway – Susanne Regina Meures

The Cave – Feras Fayyad

En İyi Yönetmen

Agnieszka Holland – Charlatan

Jan Komasa – Corpus Christi

Pietro Marcello – Martin Eden

François Ozon – Summer of 85

Maria Sødahl – Hope

Thomas Vinterberg – Another Round

En İyi Kadın Oyuncu

Paula Beer – Undine

Natasha Berezhnaya – DAU. Natasha

Andrea Braein Hovig – Hope

Ane Dahl Torp – Charter

Nina Hoss – My Little Sister

Marta Nieto – Mother

En İyi Erkek Oyuncu

Bartosz Bielenia – Corpus Christi

Goran Bogdan – Father

Luca Marinelli – Martin Eden

Elio Germano – Hidden Away

Mads Mikkelsen – Another Round

Viggo Mortensen – Falling

En İyi Senaryo

Martin Behnke, Burhan Kurbani – Berlin Alexanderplatz

Costa-Gavras – Adults in the Room

Damiano & Fabio D’Innocenzo – Bad Tales

Pietro Marcello, Maurizio Braucci – Martin Eden

Mateusz Pacewicz – Corpus Christi

Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm – Another Round

En İyi Kısa Film

All Cats Are Grey in the Dark – Lasse Linder

Genius Loci – Adrien Mérigeau

Past Perfect – Jorge Jácome

Sun Dog – Dorian Jespers

Uncle Thomas, Accounting for the Days – Regina Pessoa

Daha Önce Açıklanan Kategoriler

En İyi Komedi

The Big Hit – Emmanuel Courcol

Ladies of Steel – Pamela Tola

Advantages of Travelling by Train – Aritz Moreno

En İyi Animasyon

Josep – Aurel

Calamity: A Childhood of Martha Jane Cannary – Rémi Chayé

The Nose or the Conspiracy of Mavericks – Andrey Khrzhanovsky

Klaus – Sergio Pablos

Keşif Ödülleri (FIPRESCI)

Full Moon – Nermin Hamzagic

Gagarin – Fanny Liatard & Jérémy Trouilh

Instinct – Halina Reijn

Isaac – Jurgis Matulevičius

Jumbo – Zoé Wittock

Sole – Carlo Sironi