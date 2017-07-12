Yapımcılığı Terrence Malick tarafından gerçekleştirilen Awaken, yönetmenin tarzına yakın bir şekilde dünyayı geziyor.

Yönetmen: Tom Lowe

Senaryo: Film yönetmen Tom Lowe’un dünyadaki bir turu… Dolayısıyla bir senaryo yok…

Oyuncular: Oyuncuları da kentler, insanlık, hayvanlar alemi ve coğrafyalar olarak özetleyebiliriz.

Konu: Yönetmen Tow Lowe, 5 yıllık bir dünya turunda 30 ülkeyi dolaştı ve dünyanın hallerini kamerasına aldı. Filmin Baraka gibi bir görüntülerle dünya turu olduğu söylenebilir.

Gösterim Tarihi: Net belli olmasa da 2018’de dünya festivallerini dolaşacak gibi görünüyor.