Awaken: Terrence Malick’in Yapımcılığında Görsel Şölen

Awaken, dünyadan mükemmel görüntüleri bir araya getiren bir yapım...
yazar: 12 Temmuz 2017

Yapımcılığı Terrence Malick tarafından gerçekleştirilen Awaken, yönetmenin tarzına yakın bir şekilde dünyayı geziyor.

Yönetmen: Tom Lowe
Senaryo: Film yönetmen Tom Lowe’un dünyadaki bir turu… Dolayısıyla bir senaryo yok…
Oyuncular: Oyuncuları da kentler, insanlık, hayvanlar alemi ve coğrafyalar olarak özetleyebiliriz.
Konu: Yönetmen Tow Lowe, 5 yıllık bir dünya turunda 30 ülkeyi dolaştı ve dünyanın hallerini kamerasına aldı. Filmin Baraka gibi bir görüntülerle dünya turu olduğu söylenebilir.
Gösterim Tarihi: Net belli olmasa da 2018’de dünya festivallerini dolaşacak gibi görünüyor.

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yazar: Can Rende - Tem 12, 2017

yazar: Fırat Türkoğlu - Tem 12, 2017

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