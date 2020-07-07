07 Temmuz 2020 99 görüntüleme
Netflix tarafından Mars’a yolculuk öyküsünün anlatılacağı Away’den ilk fragman yayınlandı. Başrolde Hilary Swank’in yer aldığı dizi, Emma Green isimli ana karakterin kızıl gezegene yolculuk edecek uluslararası bir ekibin kaptanlığını yapmasını anlatacak.
Dizide önemli rollerde Josh Charles, Talitha Bateman, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Vivian Wu ve Monique Curnen var. Dizinin yaratıcısı Andrew Hinderaker, yürütücü yapımcısı Jessica Goldberg olacak.
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