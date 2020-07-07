izlenim Netflix, Yanlış Algılar ve Sansür İşbu yazı Netflix veya herhangi bir dijital platformun avukatlığını üstlenmek için yazılmamıştır....

seçki Cate Blanchett Beş Filmle Sinemalara Dönecek Nasıl yapabiliyor bilmiyoruz ama Cate Blanchett durmadan üretmeye devam ediyor. Bu yıl hem Stateless, hem de Mrs. America dizileriyle televizyonları şenlendiren iki Oscar ödüllü usta aktris, The Simpsons dizisinin...