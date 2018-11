1900 doğumlu, Amerikalı-Alman Mildred Gillars 34 yaşındayken Almanya’ya taşınır, burada hemen müzik dersleri alır, daha sonra İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başlar. 1940 yılında hükümete ait olan RRG adlı radyo istasyonunda çalışır. İki yıl boyunca apolitik yayınlar yapan Gillars 1942’den itibaren Home Sweet Home (evim güzel evim) adlı programı sunmaya başlar. Bu programda Nazizmin düşmanı Amerikalı askerlerin morallerini düşürmeyi, görevlerinden şüphelendirmeyi amaçlar, Nazi propagandası işlevi görür. Gillars bu yayın sırasında farklı rumuzları, ama en çok da Sally’i kullanır. Bu yüzden Axis Sally (Eksen Sally) olarak da bilinir. Nazizm yenilince propaganda yapmaktan tutuklanır, 1961’de salınır, 1988’de kolon kanseri nedeniyle ölür.

Yukarıda hayatını özetlediğimiz Gillars’la ilgili Axis Sally adlı bir biyografik film çekilecek. Başroller Meadow Williams‘la Al Pacino‘ya teslim edilmiş. Williams, Gillars’ı, Pacino ise Gillars’ın avukatını oynayacak. Filmi Darryl Hicks ve Vance Owen kaleme alacaklar, Michael Polish yönetecek. Çekimlere Ocak 2019’da başlanacak. Yüksek ihtimalle 2020’de vizyona girecek. Pacino’yu 2019’da The Irishman ve Once Upon A Time In Hollywood filmlerinde izleyebileceğiz.