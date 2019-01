Hayao Miyazaki ve arkadaşlarının büyük emeği ve yaratıcılığıyla dünyanın en önemli animasyon stüdyolarından biri haline gelen Ghibli, heyecanlı günler yaşıyor. Baba ve Oğul Miyazaki, iki ayrı film için aynı anda çalışmalarını sürdürüyor.

Hayao Miyazaki 2013’te emekli olduğu sinema yaşamına 2016’da geri dönmüştü ve o günden bu yana How Do You Live? isimli projesiyle uğraşıyor. Tales of Earthsea ve From up on Poppy Hill ile sinemaya adım atan Goro Miyazaki ise bu sefer babasının yazdığı bir senaryo üzerinde çalışıyor. Filmle ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Miyazaki’nin emekliliğiyle kapanma sürecine giren Studio Ghibli’nin yeniden tam gaz çalışmaya başlaması çok sevindirici bir gelişme…