Yönetmen Edgar Wright… Kadro Ansel Elgort, Jon Hamm, Jamie Foxx, Kevin Spacey, vs…. Yıkılıyor! Jon Hamm zaten saf karizma olarak katılmış ekibe. Erken konuşmak gibi olmasın ama Baby Driver sanırım benim bu yıl izlediğim en eğlenceli ve en sürükleyici film oldu. Son zamanlarda benden film tavsiyesi isteyenlere hemen Baby Driver’ı yapıştırıyorum. Sinematografisinden tutun, hikaye anlatımına kadar tam bir Edgar Wright dehası. Filmi ilk izleyişte beğenmemek net çok zor. Hele ki tekrar tekrar izledikçe kaçırdığınız detayları fark etmek inanılmaz keyifli.

Zaten Edgar Wright senaryoyu 2007 yılında yazmaya başlamış. Ondan öncesi de var. 1998 yılında ”Blue Song” şarkısı için çektiği klip bu filmin temelini oluşturuyor. 98’den beri aklında bu fikir var. Klip ve filmin açılış sahnesinin karşılaştırmasına en alttan ulaşabilirsiniz. Yazı iyice incelemeye dönmeden benim çoğunda ”olabilir mi lan böyle bir şey!” dediğim detaylara bakalım.

Not: SPOILER.

1- Filmin başlarında Baby, üvey babası ile televizyon seyrederken aslında hikayenin nasıl gelişip sonlanacağına dair de önemli bir cümle duyuyoruz. Bir boğa güreşini yorumlayan spiker; ”Yine de boğa hâlâ ayakta, kanlar içinde ama pes etmiyor. Matadorun vakti azalıyor. At sırtındayken şansını denedi, şimdiyse işi ayakları üstünde bitirmek zorunda.” cümlelerini kuruyor.

Bu cümledeki matador Baby, boğa ise Buddy. Film boyunca Baby’nin düşmanlarına karşı kullandığı en büyük şey direksiyon başındaki yetenekleri oldu. Aynı matadorun boğayla at sırtında kapışması gibi. Ancak spikerin de dediği gibi Baby, Buddy’i yenerken ayakları üzerinde duruyordu.

2- Jon Bernthal’ın karakteri Griff son cümlesinde ”Benden bir daha haber alamazsanız, ölmüşüm demektir.” demişti. Aynen öyle oldu, kendisinden filmin geri kalanında bir daha haber alamadık.

3- Bu sanırım benim en sevdiklerimden biri. Baby kahve dükkanına girdiğinde duvarda siyah bir kalp graffiti’si var, daha sonra Debora camın önünden geçtiğinde ve Baby onu ilk kez gördüğünde duvardaki kalp kırmızı oluyor.

4- Baby planı anlatırken polis arabalarını yoldan çıkarmak gerekirse diye Escalade, Yukon veya Avalanche gibi ağır bir araç bulmaları gerektiğini söylemişti hatırlarsanız. Bu da final savaşına bir gönderme. Çünkü final savaşında Buddy polis arabası, Baby ise ağır araç kullanıyordu.

5- Baby’nin hapishanedeki mahkum numarası olan 2871978, Edgar Wright’ın bu film için ilham aldığı The Driver’ın vizyon tarihine gönderme. (28 Temmuz 1978)

6- Ayrıca The Driver’ın yönetmeni Walter Hill, mahkeme salonunda Baby’nin üvey babasının işaret dilini seslendiren kişi.

7- Asansörden inerken Buddy, ”Baby iyi iş çıkardın. Doc bir daha aradığında… açma.” diyor. Bunun devamında Doc aradığında Debora ile sohbet etmekte olan Baby sahiden de telefonu açmıyor.

8- Filmin sonunu aslında postanedeki çalışandan duymuştuk. ”Mutluluğu herkes sever, acıyı ise hiç kimse… Ama biraz yağmur yağmadan gökkuşağı oluşmaz tepede.” O çalışan ablayı bir dahaki görüşümüzde hava yağmurlu ve Baby’nin en sıkıntılı zamanları filme hakimdi. Yağmur ve sıkıntılı zamanlar atlatıldıktan sonra, Baby’nin hapishaneden çıkışı, Debora ile buluşması ve gökyüzündeki gökkuşağını görüyoruz.

9- Darling’in Buddy için ”Gözü döndükten sonra kırmızıdan başka bir şey görmez.” repliği Baby ile olan son kapışmada Buddy’nin yüzüne yansıtılan kırmızı renk ışık ile destekleniyor. Aynı zamanda ilk maddedeki Buddy’nin boğayı temsil ediyor oluşuna da harika bir gönderme.

10- Baby’nin tinnitus hastalığı film boyunca müzikler ile kapatıldı. Örneğin polislerden koşarak kaçtığı sahnede kulaklıkları çıktığı için seyirci müzik yerine Baby’nin kulaklarındaki çınlamayı duydu, ayrıca kulaklığı yokken tinnitus’u duymadığımız tek sahne Debora ile olan akşam yemeğiydi. Gecenin sonunda Debora arabanın kapısını kapatıp evine yöneldiği an çınlama tekrar geldi.

11- Bats’in giydiği her kıyafette aralıksız kırmızı renk var, ölüm sahnesinde de Baby’nin bilerek çarptığı kamyonun arkasındaki borularda kırmızı renk bir mendil asılı.

12- Baby televizyonda kanalları geçerken Alfalfa’nın müzik klibindeki ”Çok güzelsin.” repliğini Debora’ya, It’s So Complicated filmindeki ”Çok hızlı büyüyorlar, değil mi?” repliğini postanedeki ablaya, Fight Club’daki ”İşine yarıyor mu bari?” repliğini soygun arkadaşına ve Monsters Inc. animasyonundaki ”Sen ve ben bir takımız. Hiçbir şey arkadaşlığımızdan daha önemli değil.” cümlesini Doc’a karşı kullanıyor.

13- Baby özellikle Bats ile tanıştıktan sonra suç hayatının daha derinlerine girmeye başladı ve bu tişörtlerine de yansıdı. Film boyunca her soygunda Baby’nin baskısız düz tişörtleri gittikçe karardı ancak filmin sonunda hapishaneden bembeyaz bir tişörtle, suçlu kimliğini geride bıraktığını belirtircesine çıktı.

14- Lokantada Debora ile ilk kez konuştuğunda Baby çocuk menüsüne bakıyordu. Debora’ya göre bunu yanlışlıkla yapmış olsa da Baby’nin annesi eskiden orada çalıştığı için ve muhtemelen o çocuk menüsünden daha önce sıkça sipariş verdiği için bu hareket bilerek yapılmış bir şeydi.

Baby Driver. Tek ihtiyacınız olan ölünesi bir parça.