Kleber Mendonça Filho’nun 2012 tarihli bol ödüllü eseri Aquarius’tan sonra merakla beklenen yeni filmi Bacurau, Cannes’da yarışma filmleri arasında… Cannes’da özellikle yarışma filmleri arasında bilim-kurgu gösterilmesi pek rastlanan bir durum değildir. Seçici kurul, filmi ilginç bulmuş olacak ki, yer vermekten çekinmemiş.

Brezilya’nın kırsal bölgesinde geçen ve uzaylıların ziyaretiyle ortalığın karışmasını izleyeceğimiz filmin kadrosunda Sonia Braga, Udo Kier, Jonny Mars, Antonio Saboia, Chris Doubek, Karine Teles var.