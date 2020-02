Will Smith, kendi youtube kanalından Bad Boys For Life kamera arkası görüntülerini yayınladı. Görüntüler hem bir Hollywood aksiyon filminin kamera arkasında yaşananlar için iyi bir fikir veriyor, hem de Will Smith’in bütün sete nasıl hakim olduğunu gösteriyor.

Görüntülerde özellikle filmin orta bölümlerinde izlediğimiz helikopter sahnesinin de nasıl çekildiğini görebiliyoruz.