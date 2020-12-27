2017 yapımı Thoroughbreds (Safkan) ile dikkatleri üzerine çeken genç yönetmen Cory Finley’in adını ciddi anlamda duyurmasını sağlayan filmdi Bad Education. Kuşkusuz bir jenerasyonun gönlünde Wolverine olarak kalan ve kalacak olan Hugh Jackman, bu filmdeki performansıyla yine çeşitli karakterleri çok iyi canlandırabilen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. I, Tonya ile oscar kazanarak kariyerinde zirveyi gören Allison Janney de yine bu filmde tekinsiz, fevri, pragmatik bir karakteri kusursuz canlandırıyor. Bu iki isme başrolde aynı yıl efsanevi film The Irishman’da da rol almış olan Ray Romano, Welker White, Annaleigh Ashford ve Geraldine Viswanathan eşlik ediyor.

Senaryosunun gerçek olaylara dayanmasıyla da 2019’un sivrilen filmlerinden olan Bad Education’ın bir de uluslararası emmy ödülü var. Ayrıca Hugh Jackman da en iyi drama oyuncusu dalında uluslararası emmy adaylığı elde etmişti. Senaryoda ise daha önce birkaç kısa film yazmış olan Mike Makowski ve Robert Kolker’ın imzaları var. Özellikle Kolker, magazin sayfalarındaki küpürlerden senaryoyu oluşturmuş olmasıyla biraz daha öne çıkıyor.

KONUSU

Film, işe başladıkları Özel Roslyn Lisesi’nde başta akademik olmak üzere çok büyük başarılara imza atmış olan müfettiş Robert Tassone ile onun asistanı Pam Gluckin’in tüm bu başarılarının altında yatan yolsuzlukların sadece bir öğrencinin okul gazetesi araştırmasında ortaya çıkmasıyla birlikte yaşananları anlatıyor.

ANALİZ

Thoroughbreds ile ringe çıkmış olan genç yönetmen Cory Finley’in bu filmle artık kariyerinde durmadan çalışacağına şüphe yok. Yönetmen oyuncu uyumu filmi izlerken net biçimde görülüyor. Hugh Jackman ve Allison Janney’nin pürüzsüz performansları filmi sırtlıyor. Senaryoda küçük pürüzler var ancak onlara yazının sonlarında değineceğiz. Aslında oyunculuklarda bir de sürpriz sayılabilecek bir performans var ki o da yolsuzlukların ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olan gazeteci adayı gözü kara ve cesur öğrenci Rachel’ı başarıyla canlandıran genç oyuncu Geraldine Viswanathan’a ait.

Yazının buradan sonrası filmi izlemeyenler için spoiler içermektedir.

Filmin başında Hugh Jackman’ın karakteri Robert Tassone’un sahneye çıkmaya hazırlanışını, o hazırlanırken onu takdim etmeye hazırlanan sunucu Bob Spicer’ın sesini duyuyoruz. Tassone hazırlanıyor, sahneye gelip köşede bekliyor ve ismi anons edildiğinde sahneye çıkıyor. Burada ekran kararıyor ve 2002’ye gidiyoruz. Frank Tassone okula geliyor, birkaç öğrenciyle selamlaşıyor. Tassone’un en büyük özelliklerinden biri de gerçekler ortaya çıkana kadar öğrenciler ve velilerle kurduğu müthiş ilişkilerdi. Her şey gayet normal bir şekilde ilerliyor. Ardından Pam Gluckin’in ailevi sorunlarını görmeye başlıyoruz. Özellikle oğlunun ciddi rahatsızlıkları var ve 20’li yaşlarının sonlarında olmasına rağmen halen küçük bir çocuk gibi. Bundan dolayı Gluckin ailesi için en önemli olan şey oğullarının mutluluğu. Ancak her şeyi berbat edecek olan şey de tam olarak bu oluyor. Pam’in evinde verdiği bir partide oğluna alınacak olan bir Playstation’ın okulun resmi kredi kartıyla alınması muhasebede görülüyor ancak kocaman bir okulun sermayesinin içinde bu küçük harcama elbette dikkat çekmiyor. Bunlar olurken genç öğrenci Rachel da okul gazetesi için bir makale hazırlıyor.

Makalenin konusu okul yönetiminin yeni yatırım olan Skyline için yapılan harcamalar. İlk başta Pam ile konuşurken görüyoruz Rachel’ı. Sonrasında ise Frank Tassone ile de konuşuyor. Tassone çok daha pozitif ve yerinde cevaplar verirken Pam’in bir şey gizlediği belli oluyor. Her şeye cevap ta veremiyor ve bu anlardan bir tanesinde Rachel Pam ile konuşurken gözü tavana kayıyor ve tavanda bir çatlak olduğunu, yavaş yavaş oluşmuş bir erime olduğunu görüyor. Yazımın başlığındaki çatlak da aslında buradan geliyor çünkü bu sahnede Rachel’ın tavanda görmüş olduğu çatlak yolsuzlukların bir metaforu.

Sonrasında Pam’in oğlunun harcamaları gittikçe artmaya başlıyor ve harcamalar halen okulun kendi kredi kartıyla yapılıyor olduğu için de artık şüphe çekmeye de başlıyor. Öncelikle işin içinde sadece Pam’in olduğunu düşünen okul aile birliği ve idare onu gizlice görevden alıyor ve tespit etmiş oldukları 250.000 dolarlık parayı da kendisinden tahsil ediyorlar ve her şey bitmiş gibi görünüyor. Ancak Rachel okulun arşivinden aldığı dosyalarda onlarca şirket adına ulaşıyor. Bu şirketler aslında okulun içinde birer birimmiş gibi görünen yerler. Hepsi de SkyLine projesi için para sağlıyor gibi görünüyor ancak Rachel derinlere indiğinde bu şirketlerin hepsinin paravan olduğunu, hatta birisinin Robert Tassone’un herkesten gizlediği ve eşcinsel ilişki yaşadığı Doug Bressler’a kadar gidiyor. Bunların ışığında Robert Tassone’un toplam 2.2 milyon dolarlık bir miktarı zimmetine geçirdiği ortaya çıkıyor. Pam ile birlikte hapse giriyorlar. Ve ekran karardıktan sonra da bilgilendirme yazılarıyla karşılaşıyoruz. Burada yukarıda bahsetmiş olduğum küçük soruna da değinecek olursak filmin sonunda Tassone hüküm giydikten sonra onu gördüğümüz birkaç sahnede eski parlak günlerine flashback’ler yapılmış. Bunlar Tassone’un övüldüğü veyahut durumunun acındırıldığı konusunda seyircinin biraz kafasını karıştırabilecek kararlar olmuş aslında. Ancak gene de filmin tümüne yayılmış bir hata değil sadece filmin sonunda bulunuyor.