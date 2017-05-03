Güney Kore’nin her yıl düzenlediği, bugün 53. kez düzenlenen BaekSang Sanat Ödülleri’nin kazananları açıklandı, büyük ödül The Handmaiden filmiyle usta yönetmen Park Chan-wook’un oldu. Ödül kazanan diğer film, sinemacılar ve diziler;

SİNEMA

Büyük Ödül: Park Chan-wook (The Handmaiden)

Park Chan-wook (The Handmaiden) En İyi Film: The Wailing

The Wailing En İyi Yönetmen: Kim Jee-Won (The Age of Shadows)

Kim Jee-Won (The Age of Shadows) En İyi Senaryo: The World of Us (Yoon Ga-Eun)

The World of Us (Yoon Ga-Eun) En İyi Aktör: Song Kang-ho (The Age of Shadows)

Song Kang-ho (The Age of Shadows) En İyi Aktris: Son Ye-Jin (The Last Princess)

Son Ye-Jin (The Last Princess) En İyi Yard. Aktör: Kim Eui-Sung (Train to Busan)

Kim Eui-Sung (Train to Busan) En İyi Yard. Aktris: Kim So-Jin (The King)

Kim So-Jin (The King) En İyi Yeni Yönetmen: Yeon Sang-Ho (Train to Busan)

Yeon Sang-Ho (Train to Busan) En İyi Yeni Aktör: Ryoo Joon-Yeol (The King)

Ryoo Joon-Yeol (The King) En İyi Yeni Aktris: Lee Sang-Hee (Our Love Story)

Lee Sang-Hee (Our Love Story) En Popüler Aktör: Do Kyung-Soo (My Annoying Brother)

Do Kyung-Soo (My Annoying Brother) En Popüler Aktris: Yoona (Confidential Assignment)

DİZİ: