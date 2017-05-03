03 Mayıs 2017
Güney Kore’nin her yıl düzenlediği, bugün 53. kez düzenlenen BaekSang Sanat Ödülleri’nin kazananları açıklandı, büyük ödül The Handmaiden filmiyle usta yönetmen Park Chan-wook’un oldu. Ödül kazanan diğer film, sinemacılar ve diziler;
SİNEMA
- Büyük Ödül: Park Chan-wook (The Handmaiden)
- En İyi Film: The Wailing
- En İyi Yönetmen: Kim Jee-Won (The Age of Shadows)
- En İyi Senaryo: The World of Us (Yoon Ga-Eun)
- En İyi Aktör: Song Kang-ho (The Age of Shadows)
- En İyi Aktris: Son Ye-Jin (The Last Princess)
- En İyi Yard. Aktör: Kim Eui-Sung (Train to Busan)
- En İyi Yard. Aktris: Kim So-Jin (The King)
- En İyi Yeni Yönetmen: Yeon Sang-Ho (Train to Busan)
- En İyi Yeni Aktör: Ryoo Joon-Yeol (The King)
- En İyi Yeni Aktris: Lee Sang-Hee (Our Love Story)
- En Popüler Aktör: Do Kyung-Soo (My Annoying Brother)
- En Popüler Aktris: Yoona (Confidential Assignment)
DİZİ:
- Büyük Ödül: Kim Eun-Sook (Goblin)
- En İyi Drama: Dear My Friends
- En İyi Yönetmen: Yu In-Sik (Romantic Doctor, Teacher Kim)
- En İyi Senaryo: Dear My Friends (No Hee-Kyung)
- En İyi Aktör: Gong Yoo (Goblin)
- En İyi Aktris: Seo Hyun-Jin (Another Miss Oh)
- En İyi Yeni Aktör: Kim Min-Suk (Doctors)
- En İyi Yeni Aktris: Lee Se-Young (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop)
- En Popüler Aktör: Park Bo-Gum (Love in the Moonlight)
- En Popüler Aktris: Kim You-Jung (Love in the Moonlight)
- Yaşamboyu Başarı Ödülü: Kim Young-Ae
- En İyi Öğretici Program: Ssulzun
- En İyi Variety Program: Mom’s Diary-My Ugly Duckling
kategori:haber