BaekSang Sanat Ödülleri’nin Büyük Ödülü Park Chan-Wook’un Oldu

Park Chan Wook büyük ödülü kazandı...
The Handmaiden
yazar: 03 Mayıs 2017

Güney Kore’nin her yıl düzenlediği, bugün 53. kez düzenlenen BaekSang Sanat Ödülleri’nin kazananları açıklandı, büyük ödül The Handmaiden filmiyle usta yönetmen Park Chan-wook’un oldu. Ödül kazanan diğer film, sinemacılar ve diziler;

SİNEMA

  • Büyük Ödül: Park Chan-wook (The Handmaiden)
  • En İyi Film: The Wailing
  • En İyi Yönetmen: Kim Jee-Won (The Age of Shadows)
  • En İyi Senaryo: The World of Us (Yoon Ga-Eun)
  • En İyi Aktör: Song Kang-ho (The Age of Shadows)
  • En İyi Aktris: Son Ye-Jin (The Last Princess)
  • En İyi Yard. Aktör: Kim Eui-Sung (Train to Busan)
  • En İyi Yard. Aktris: Kim So-Jin (The King)
  • En İyi Yeni Yönetmen: Yeon Sang-Ho (Train to Busan)
  • En İyi Yeni Aktör: Ryoo Joon-Yeol (The King)
  • En İyi Yeni Aktris: Lee Sang-Hee (Our Love Story)
  • En Popüler Aktör: Do Kyung-Soo (My Annoying Brother)
  • En Popüler Aktris: Yoona (Confidential Assignment)

DİZİ:

  • Büyük Ödül: Kim Eun-Sook (Goblin)
  • En İyi Drama: Dear My Friends
  • En İyi Yönetmen: Yu In-Sik (Romantic Doctor, Teacher Kim)
  • En İyi Senaryo: Dear My Friends (No Hee-Kyung)
  • En İyi Aktör: Gong Yoo (Goblin)
  • En İyi Aktris: Seo Hyun-Jin (Another Miss Oh)
  • En İyi Yeni Aktör: Kim Min-Suk (Doctors)
  • En İyi Yeni Aktris: Lee Se-Young (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop)
  • En Popüler Aktör: Park Bo-Gum (Love in the Moonlight)
  • En Popüler Aktris: Kim You-Jung (Love in the Moonlight)
  • Yaşamboyu Başarı Ödülü: Kim Young-Ae
  • En İyi Öğretici Program: Ssulzun
  • En İyi Variety Program: Mom’s Diary-My Ugly Duckling
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