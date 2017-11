6 dalda adaylık alan Call Me by Your Name’in dışında, 5’er dalda adaylıkla Get Out ve Good Time, bu yılki Bağımsız Ruh Ödülleri’nin öne çıkan yapımları oldu. 3 mart 2018 tarihinde yapılacak törenle ödüller sahiplerini bulacak.

Adayların tam listesi şu şekilde:

EN İYİ FİLM

Call Me By Your Name

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

The Rider

EN İYİ İLK FİLM

Columbus

Ingrid Goes West

Menashe

Oh Lucy!

Patti Cake$

EN İYİ YÖNETMEN

Sean Baker – The Florida Project

Jonas Carpignano – A Ciambra

Luca Guadagnino – Call Me By Your Name

Jordan Peele – Get Out

Benny Safdie, Josh Safdie – Good Time

Chloé Zhao – The Rider

EN İYİ SENARYO

Greta Gerwig – Lady Bird

Azazel Jacobs – The Lovers

Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Jordan Peele – Get Out

Mike White – Beatriz at Dinner

EN İYİ İLK SENARYO

Kris Avedisian, Kyle Espeleta, Jesse Wakeman – Donald Cried

Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani – The Big Sick

Ingrid Jungermann – Women Who Kill

Kogonada – Columbus

David Branson Smith, Matt Spicer – Ingrid Goes West

JOHN CASSAVETES ÖDÜLÜ

Dayveon

A Ghost Story

Life & Nothing More

Most Beautiful Island

The Transfiguration

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothée Chalamet – Call Me By Your Name

Harris Dickinson – Beach Rats

James Franco – The Disaster Artist

Daniel Kaluuya – Get Out

Robert Pattinson – Good Time

EN İYİ KADIN OYUNCU

Salma Hayek – Beatriz at Dinner

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Shinobu Terajima – Oh Lucy!

Regina Williams – Life & Nothing More

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Nnamdi Asomugha – Crown Heights

Armie Hammer – Call Me By Your Name

Barry Keoghan – The Killing of a Sacred Deer

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Bennie Safdie – Good Time

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Holly Hunter – The Big Sick

Allison Janney – I, Tonya

Laurie Metcalf – Lady Bird

Lois Smith – Marjorie Prime

Taliah Lennice Webster – Good Time

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Thimios Bakatakis – The Killing of a Sacred Deer

Elisha Christian – Columbus

Hélène Louvart – Beach Rats

Sayombhu Mukdeeprom – Call Me By Your Name

Joshua James Richards – The Rider

EN İYİ KURGU

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Good Time

Walter Fasano – Call Me By Your Name

Alex O’Flinn – The Rider

Gregory Plotkin – Get Out

Tatiana S. Riegel – I, Tonya

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I Am Not a Witch – Birleşik Krallık

120 battements par minute – Fransa

Lady Macbeth – Birleşik Krallık

A Fantastic Woman – Şili

Loveless (Nelyubov) – Rusya

EN İYİ BELGESEL

The Departure

Last Men in Aleppo

Faces Places

Motherland

Quest

ROBERT ALTMAN ÖDÜLÜ

Mudbound(Oyuncu kadrosu)

JEEP TRUER THAN FICTION ÖDÜLÜ

The Cage Fighter

Distant Constellation

Quest

KIEHL’S SOMEONE TO WATCH ÖDÜLÜ

Dayveon

Gook

Super Dark Times

PIAGET PRODUCERS ÖDÜLÜ

Giulia Caruso & Ki Jin Kim

Ben LeClair

Summer Shelton

AMERICAN AIRLINES BONNIE ÖDÜLÜ

So Yong Kim

Lynn Shelton

Chloé Zhao