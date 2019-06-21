Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet için 250 milyon dolara yaklaşan bir bütçe ayrılması hem şaşırttı, hem de “hak ediyor” yorumlarına neden oldu. Bakınız Yazarları olarak değerlendirdik.

Naci Köse: Ana akım Hollywood sinemasında hala bizleri heyecanlandıran sayılı yönetmenlerden biri Nolan. Elbette yeni filmi Tenet için acayip merak içindeyim. Böyle büyük bütçeler alıp hala özgün filmler çekebilmesi bile özel bir yere koyuyor Nolan’ı. Yeni nesilden başarılı isimlerle dolu oyuncu kadrosu ve heyecan uyandıran konusu ile yine bizleri mutlu edeceğine inancım tam…

Ümit Açık: Belli ki yapımcıların “Aslan besleyen yemini düşünmez” deyiminden haberleri var.

Sinan Guven: Çok iyi bir hikaye anlatıcı ve bunu büyük prodüksiyon yönetimi ile de birleştirebildi. Adı konusu ortada olmadan bile heyecanla bekletiyor sıradakini. Görüntü, prodüksiyon, müzik, ses ekibi seçimi iyi, o isimler arada değişse de sabit olanlar var. Çok farklı konu seçimleri ile çıtayı düşürmeden daha da yükselterek devam edecek bence. Dunkirk için eleştirilmişti ama bence oradaki anlatım da gayet iyiydi kendi türünde, öncekilere göre riskli bir seçim olsa da…

Fırat Türkoğlu: Nolan zaten risk almayı seven bir yönetmen… Tenet’in bir casus filmi olacağını biliyoruz. Oyuncu kadrosundaki John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine ve Kenneth Branagh gibi isimlere baktığımızda ağır ve soğuk bir casusluk draması beklediğimizi söyleyebiliriz. Filmin büyük bölümünün Estonya’da çekilecek olması da bu kanıyı doğruluyor. Karanlık casus/aksiyon için bu kadar yüklü bir bütçenin ayrılması başka bir yönetmen olsa garip gelebilirdi. Ama konu Nolan olduğu için vardır bir bildiği diyebiliyoruz.