Keanu Reeves’in başrolünü üstlendiği John Wick serisi çok iyi hasılat elde edince Lionsgate, Wick evrenini genişletebildiği kadar genişletmeye karar verdi. Stüdyo şu sıralar hem üçüncü filmi hazırlatıyor, hem de John Wick’in merkezde olmayacağı The Continental adlı bir dizi hazırlıyor. Reeves ikna edilirse ve takvimi de uygun olursa ileride çekilecek bu dizide konuk oyuncu olarak yer alacak. Bu iki yapımın hazırlıklarıyla meşgul olan Lionsgate, Ballerina adlı bir projeyi satın aldığını duyurdu.

Wick serisinin yapımcılarından Basil Iwanyk’in yapımcılığını üstleneceği Ballerina‘nın John Wick filmlerinin spin-off’ı olması planlanıyor. Haberin başlığında belirttiğimiz gibi filmin merkezinde tetikçi bir kadın yer alacak. Luc Besson’ı ünlendiren Nikita filminin de izinden giden Ballerina genç bir tetikçinin ailesinin öldürülmesini, daha sonra diğer tetikçilerden bunun intikamını almasını konu alıyor. Filmin senaryosunu 23 yaşındaki Shay Hatten kaleme aldı. Robert Downey Jr.’ın şirketi Team Downey’de senarist asistanı olarak çalışan genç Hatten ilk kez bir senaryosunu satmış oldu. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.