Baltasar Kormakur, İzlanda’da Bir Film ve Bir Dizi Çekecek

Kormakur'un projeleri artıyor...
yazar: 20 Mayıs 2017

İzlanda’dan Hollywood’a geçmiş isimlerden olan senarist-yönetmen-aktör-yapımcı Baltasar Kormakur’un projeleri artıyor. Gelen yeni haberlere göre Kormakur memleketine dönüp bir film ve bir mini dizi çekecek. Filmin adı Independent People olacak, Nobel ödüllü yazar Halldor Laxness’in aynı adlı romanından uyarlanacak. Roman, İletişim Yayınları’nca dilimize Özgür İnsanlar adıyla çevrilmişti. Kormakur’un çekeceği mini dizi de bu romandan uyarlanacak. Dizi sadece 8 bölümden oluşacak. Hem film, hem dizi İzlanda’nın yerel oyuncularıyla İzlanda’nın dilinde çekilecek. Çekim tarihi henüz açıklanmadı.

Kormakur bu yapımlarından önce bu yaz Shailene Woodley ve Miles Teller’lı romantik film Adrift‘ı çekecek. Yönetmen, Vikingleri konu alan Vikingr adlı bir film, Eve adlı bilimkurgu dizisi, volkanı konu alan Katla adlı fantastik bir dizi ve Yahudi bir çocuğun 1800’lerde kaçırılıp rahip olarak yetiştirilmesini konu alan isimsiz bir film de hazırlıyor.

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yazar: Can Rende - May 20, 2017

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