Apple, Donald L. Miller’ın Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany isimli kitabından uyarlanacak olan Masters of the Air dizisini duyurdu. Dizi, savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan B17 ağır bombardıman uçağı pilotlarının hikayelerine odaklanacak.

2. Dünya Savaşı’nın dehşet verici yüzünü hem Avrupa hem de Pasifik cephesinden gözler önüne seren Band of Brothers ve The Pacific dizilerinin yapımcılığını üstlenen Steven Spielberg, Tom Hanks ve Gary Goetzman üçlüsü, Masters of the Air dizisinin de yapımcılığını üstlenecek. Senaryoyu John Orloff (Band of Brothers) ve Graham Yost (Band of Brothers, The Pacific) ikilisi kaleme alacak. Tek sezon ve 10 bölümden oluşacak dizinin toplamda 8 saat uzunluğunda olacağı söyleniyor. Dizi, Band of Brothers‘la başlayıp The Pacific‘le devam eden üçlemenin son halkası olacak.

Kitabın, Band of Brothers ve The Pacific‘in yapımcıları tarafından The Mighty Eighth ismiyle dizileştirileceği 2017 yılında duyurulmuştu. Dizi, HBO’da yayınlanacaktı ancak yüksek maliyetlerden çekinen HBO, diziyi yayınlamaktan vazgeçti. Apple’ın, HBO’dan devraldığı bu proje için 200 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

Televizyon tarihinin en görkemli işlerinden olan Band of Brothers ve The Pacific, toplamda 43 Emmy adaylığı almış ve 13 Emmy ödülünün sahibi olmuştu.