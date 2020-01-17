1995’ten bu yana James Bond serisinde yapımcı olarak yer alan Barbara Broccoli, Bond’un asla bir kadın olmaması gerektiğini ilginç tespitlerle açıkladı

“Bu konuda ırk sorunu olduğunu düşünmüyorum. Her ırktan ve renkten ingiliz vatandaşı var… Bu yüzden James Bond ile ilgili böyle tartışmaları anlamsız buluyorum. Ancak kesinlikle erkek olmalı…”

“Kadınlar için daha ilginç ve iyi karakterler yazılmalı… Güçlü kadın kahramanlar yaratılmalı… Bir erkek karakteri alıp kadın yapılması en başta kadınlar için çok küçük düşürücü… Ben kadınların erkeklerden çok daha ilginç olduğunu düşünüyorum. James Bond’dan daha iyi karakterler oluşturulabilir”

Yeni Bond belirlenmeden önce Daniel Craig’li son filmi 2 Nisan’da izleyeceğiz.