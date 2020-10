Daniel Craig’in 5. ve son kez rol aldığı son James Bond filmi No Time to Die’ın ardından, yeni James Bond’un kim olacağı tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni James Bond rolü için Daniel Craig’den sonra Tom Hardy, İdris Elba gibi yine ünlü İngiliz isimler konuşulsa da, serinin yapımcısı Barbara Broccoli, yaptığı açıklamaların ardından tartışmalara şimdilik son noktayı koymuş oldu.

“Şu an için sadece Daniel Craig”

Yeni James Bond rolü için henüz hiçbir ismi düşünmediklerini, bunu düşünmek için önlerinde uzun bir zaman olduğunu belirten yapımcı: “Bond filmlerinin en önemli özelliği her yeni oyuncunun karaktere yeni bir şeyler katmasıdır ve böylece karakter oyuncuyla birlikte yeni bir role evrilir. Biz de tüm bunları değerlendirerek yeni ismi ona göre seçeceğiz. Ancak her zaman tek bir kişiye aşık olunabileceğini söylerim ve filmin yapımcıları olarak bizim de kafamızdaki tek James Bond, şu an için Daniel Craig. Filmin vizyona girmesinin ardından yeni ismi ve yeni filmi düşünmek için yeterli süremiz olacak.” açıklamasında bulundu.

“Karakter kadın olmayacak”

Yeni karakterin bir kadın veya siyahi bir erkek olabileceği söylentileri üzerine de konuşan Barbara Broccoli siyahi erkek oyuncu ihtimali üzerinde durabileceklerini belirtirken, “James Bond’un beyaz bir erkek tarafından canlandırılması elbette ki şart değil. Ancak kadın bir oyuncu olacağını sanmıyorum. Erkek rollerini kadına dönüştürmeyip, kadınlar için yeni roller, yeni karakterler yaratmalıyız.” ifadelerini kullanarak kadın Bond iddialarına son noktayı koydu.

Bugüne kadar hepsi Britanya adasından, toplam 7 aktörün canlandırdığı James Bond rolü için, Daniel Craig’in ardından rolün yine Ada’dan birine gidip gitmeyeceği de yine bir süredir tartışılan konular arasında yer alıyordu.

Daha önce önümüzdeki Kasım ayında vizyona girmesi beklenen Daniel Craigli son James Bond filmi No Time to Die’ın gösteriminin geçtiğimiz günlerde, pandemi süreci nedeniyle 2021 yılı Nisan ayına ertelendiği açıklanmıştı.