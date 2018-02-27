HBO, son yıllarda biraz zayıf kaldığı komedi dizisi açığını önemli isimlerin yer aldığı yeni bir yapımla kapatmayı amaçlıyor. Barry, bir kiralık katil dizisi olmasına rağmen farklı senaryosuyla dikkat çekecek gibi duruyor.

Bill Hader’ı oyunculuğa merak salan bir kiralık katil olarak izleyeceğimiz dizide, yardımcı rollerde usta isim Henry Winkler’ın yanısıra Stephen Root, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler ve Anthony Carrigan var. Dizinin yapımcılığını Silicon Valley’nin de yaratıcılarından Alec Berg üstlenmiş.