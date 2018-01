Moonlight filmiyle ünlenen senarist-yönetmen Barry Jenkins sıradaki filmi If Beale Street Could Talk‘un çekimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra yeni projesini duyurdu. Jenkins aktör Chadwick Boseman’ın Logan Coles’la birlikte kaleme aldığı Expatriate filmini yönetecek. Yakında Black Panther filminde, daha sonra Avengers: Infinity War‘da izleyeceğimiz Boseman filmin başrolünü de üstlenecek. Expatriate 1970’lerde geçip bir uçağın kaçırılmasına odaklanacak, gerilim türünde olacak. Çekim tarihiyse henüz açıklanmadı. Jenkins’in sıradaki filmi If Beale Could Talk bu yıl vizyona girecek.