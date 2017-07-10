Barry Jenkins’in Sıradaki Filmi Açıklandı

Çekimlere ekimde başlanacak...
yazar: 10 Temmuz 2017

Moonlight filmiyle yıla damgasını vuran senarist-yönetmen Barry Jenkins’in sıradaki projesi belli oldu. Jenkins, If Beale Street Could Talk adlı filmle kariyerine devam edecek. Annapurna Pictures’ın yapımını Brad Pitt’in şirketi Plan B ile birlikte üstlendiği filmin çekimlerine bu ekimde başlanacak, film 2018’e yetişecek. Bu film, James Baldwin’in aynı adlı kitabından uyarlanacak. Merkezde Tish adlı siyahi kadın yer alacak. Yeni nişanlanan, ilk çocuğuna hamile olan Tish sevgilisi Fonny’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışacak film boyunca. Film genç bir çiftin aşkını, aile olmayı ve ırkçılığı anlatacak.

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yazar: Can Rende - Tem 9, 2017

yazar: Can Rende - Tem 10, 2017

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