Moonlight filmiyle ünlenen senarist-yönetmen Barry Jenkins‘in sıradaki iki projesi 2017’de duyurulmuştu. Şu sıralar post prodüksiyonuna devam ettiği, bu sonbaharda ödül için yarışacak If Beale Street Could Talk filmini tamamladıktan sonra Jenkins TV’ye dönecek ve The Underground Railroad dizisini çekecek. Amazon aynı adlı romandan uyarlanacak dizinin 11 bölümünü de Jenkins’in çekeceğini ve dizinin 2019’a yetişeceğini duyurdu. Henüz oyuncu kadrosu belirlenmeyen bu dizi, Colson Whitehead’in Arthur C. Clarke ödüllü romanı Yeraltı Demiryolu‘ndan uyarlanacak, kölelik döneminde geçip Cora adlı siyahi genç kıza odaklanacak. Kitap ülkemizde Siren Yayınları’nca piyasaya sürülmüştü.