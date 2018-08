TheWrap sitesinin muhabirlerinden Umberto Gonzalez, DC’nin ve Matt Reeves‘in Batman filmiyle ilgili yeni haberleri paylaştı. Gonzalez’in edindiği bilgilere göre, Reeves halen senaryo üzerinde çalışıyor. Bu yüzden çekim öncesi hazırlıklara (pre production) henüz başlanamamış. Senaryonun Labor Day’in (eylülün ilk haftası kutlanıyor) sonrasında bitebileceğini belirtmiş. Gonzalez “BELKİ çekim öncesi hazırlıklara 2018’in sonuna doğru başlanır. Çekimlereyse Haziran 2019‘da veya sonrasında başlanabilir,” demiş. Yani senaryo tamamlanamadığı için çekim tarihi de halen belli değil. Senaryonun içeriğiyse hiç belli değil. Ben Affleck dönecek mi, yoksa genç bir aktörle mi anlaşılacak, bunların yanıtlarına vakıf değiliz. Ama Gonzalez’in dediği gibi senaryo bu yıl tamamlanırsa yıl bitmeden Batman’den yeni haberler gelebilir.

Bu arada muhabir, DC’nin önceliğinin Birds of Prey ve The Flash olduğunu belirtmiş. Bu iki film de Batman’den önce çekilecek. Birds of Prey‘in çekimlerine ocakta, The Flash‘in çekimlerine şubatta başlanabilir.